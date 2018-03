Film in uscita al cinema | cosa vedere e non vedere nel weekend di Pasqua

Trailer di Arrivano i Prof con Lino Guanciale : trama - cast e data d’uscita del Film di Ivan Silvestrini (video) : Nelle ultime ore, 01 Distribution ha svelato il Trailer di ArrIvano i Prof, il nuovo film diretto da Ivan Silvestrini che vede nel cast anche Lino Guanciale. A dieci anni da Notte Prima degli Esami, il cinema torna sui banchi con questa commedia scolastica, le cui riprese si sono conclude lo scorso giugno. La storia è ambientata nel Liceo Manzoni di Milano, classificato come il peggiore d'Italia. Quando la percentuale di promossi scende al 12%, ...

Pacific Rim 2 La Rivolta - Film al cinema in uscita il 22 marzo : recensione - curiosità : Pacific Rim 2 La Rivolta è uno dei film al cinema uscito il 22 marzo. Diretto da Steven S. DeKnight, nel cast ha John Boyega e Scott Eastwood e con Adria Arjona, Jing Tian, Burn Gorman e Charlie Day. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Pacific Rim 2 – La Rivolta, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Pacific Rim: Uprising DATA uscita: ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no nel weekend : da Foxtrot a Pacific Rim : Foxtrot di Samuel Maoz. Con Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray. Israele/Germania/Francia/ Svizzera 2017. Durata: 113’. Voto 4,5/5 (AMP) Arance e soldati morti. Una sintesi che vale un Paese osservato dal talento di un grande regista israeliano, qui alla sua seconda prova otto anni dopo l’esordio Lebanon trionfatore a Venezia 2009. Foxtrot, noto ballo americano a quattro tempi, è ciò che fornisce struttura e metafora all’omonimo dramma ...

Succede trailer Film dal libro di Sofia Viscardi : trama - data uscita al cinema : Un piumone sui tetti, le sneacker rosse, la camicia di denim, la macchina fotografica, le cuffiette, un libro, 'Il mondo di Sofia', stanno lì ad arredare una scena clou che accade nel suo romanzo. '...

Avengers : Infinity War / Video trailer - nuove rivelazioni da parte dei fratelli Russo sul Film in uscita : Avengers: Infinity War, Video trailer. nuove rivelazione da parte dei registi i fratelli Russo sul film sui supereroi che uscirà alla fine del mese di aprile prossimo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:41:00 GMT)

Film in uscita al cinema - cosa vedere e non nel fine settimana del 16 marzo : RACHEL di Roger Michell Con Rachel Wiesz, Sam Claflin, Pierfrancesco Favino. Usa 2017. Durata: 106’ Voto 3/5 (DT) Ottocento inglese, campagna della Cornovaglia. Philip, giovane orfano ed erede di un ricco patrimonio e di una grande tenuta rurale, vede partire il suo caro tutore/cugino Ambrose per Firenze. Là l’uomo incontra un’altra cugina, Rachel: se ne innamora, la sposa, ma presto s’ammala e spedisce lettere a Philip dove gli scrive di ...

Oltre la Notte Film al cinema in uscita il 15 marzo : recensione - curiosità : Oltre la Notte è uno dei film al cinema in uscita il 15 marzo 2018. La pellicola è di tipo drammatico ed è diretta da Fatih Akin, con Diane Kruger e Johannes Krisch. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Oltre la Notte film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Aus dem Nichts DATA uscita: 15/03/2018 GENERE: Drammatico NAZIONALITA’: Germania, ...

Maria Maddalena - Film al cinema in uscita 15 marzo : recensione - curiosità : Maria Maddalena è uno dei film al cinema in uscita 15 marzo 2018. La pellicola è diretta da Garth Davis ed interpretata da Rooney Mara e Joaquin Phoenix. La trama racconta la storia della vita di Maria Maddalena, il suo incontro con Gesù fino alla crocifissione e alla presunta testimonianza della resurrezione. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE ...

Tomb Raider Film al cinema in uscita 15 marzo : recensione - curiosità : Tomb Raider è uno dei film al cinema in uscita il 15 marzo 2018, diretto da Roar Uthaug, con Alicia Vikander e Dominic West. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Tomb Raider film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Tomb Raider DATA uscita: 15 marzo 2018 GENERE: Azione, Avventura, Fantasy ANNO: 2018 REGIA: Roar Uthaug CAST: Alicia Vikander, Dominic ...

Film in uscita - cosa vedere e cosa non nel weekend del 10 e 11 marzo : RICOMINCIO DA NOI di Richard Loncraine. Con Timothy Spall, Imelda Staunton, Celia Imre. Gran Bretagna 2017. Durata 111’. Voto 3,5/5 (DT) L’inglesissima e alto borghese Sandra, dopo 35 anni di formale matrimonio scopre che l’affettato marito ha una relazione con un’altra. Sarà la sorella Bif, sessantenne single e “alternativa”, canne da fumare sempre pronte nel cassetto, ad ospitarla e ad offrirle un paio di stimoli inattesi: un gruppo di ...