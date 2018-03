Fiamme in una barca | momenti di apprensione alla Lega Navale

Torino - Fiamme in una fabbrica di imballaggi plastici : Un incendio è scoppiato all'esterno di una ditta specializzata nel trattamento e recupero di imballaggi pastici a Pianezza, nel Torinese. I vigili del fuoco di Torino stanno cercando di domare le ...

“Mamma - non respiro”. E la sua faccia va in Fiamme. Un brutto raffreddore non la fa dormire - così il medico le prescrive una cura banale. Nessuno avrebbe mai immaginato le tragiche conseguenze : Emily Owens, di County Durham, nel Regno Unito, aveva solo nove anni quando il suo viso ha preso fuoco lasciandole delle ferite da film horror dalla fronte al mento. La piccola aveva un raffreddore molto forte che proprio non voleva passare. La notte non respirava e i suoi genitori erano molto preoccupati, anche se questi malanni capitano a tutti i bambini. Naturalmente la mamma Nicola ha chiamato il medico che per migliorare la ...

In Fiamme l'auto di una donna a Siracusa - interviene la polizia : Gli agenti della polizia di Siracusa, alle ore 5,30 circa, sono intervenuti in via Alaimo Da Lentini, per l'incendio di una Ford Fiesta di proprietà di una donna di 58 anni. Cause da accertare. ...

Una Vita anticipazioni : Cayetana tra le Fiamme - puntata 576 Video : Come svelano le anticipazioni spagnole di #Una Vita Acacias 38, un nuovo terribile incendio tornera' a terrorizzare il quartierino. Questa volta però l'incidente non sara' privo di conseguenze e, per uno strano destino, i disegni del passato si insinueranno nel presente... Una Vita anticipazioni spagnole: l'incendio, il confronto mancato e la disperazione di Mauro Ormai da tempo sappiamo che Cayetana è figlia di Fabiana e che la vera Sotelo è ...

Fiamme in un'abitazione : un morto nel veneziano - intossicata una donna : Secondo una prima ricostruzione che esclude il dolo, l'uomo che dormiva al piano terra della casa sarebbe morto per le Fiamme divampate per una sigaretta lasciata accesa o lo sversamento delle braci di uno scaldino. La donna, che era al piano superiore, si è salvata perché interessata dalle sole esalazioni dell'incendio

Roma - appartamento in Fiamme : muore una donna : Una donna di 52 anni è morta nell'incendio, divampato nel suo appartamento in via Vallombrosa a Roma. Il rogo è scoppiato al primo piano di una palazzina di quattro piani. Sul posto sono intervenuti i ...

Napoli - una molotov nell'Università Federico II : in Fiamme gli uffici al secondo piano : Gli agenti della polizia sono intervenuti nella mattinata di oggi per un principio di incendio divampato al secondo piano dell'edificio dell'università Federico II, al corso Umberto a...

Milano - paura per l'incendio che sta divorando una cartiera. Evacuato un condominio - Fiamme anche sulla facciata di un palazzo : paura a Milano, dove gli abitanti di via Piemonte (a pochi passi dalla Tangenziale Est e dagli studi di Mediaset a Cologno Monzese) si sono svegliati con un forte odore di bruciato...

Rifiuti - incendio nel deposito di una ditta : in Fiamme due compattatori : CAROVIGNO - Due grossi autocompattatori sono andati in fiamme intorno alle ore 18,30 di oggi , 8 marzo, nel deposito della ditta che gestisce il servizio di raccolta dei Rifiuti per conto dell'...

In Fiamme sauna della comunità di recupero : In fiamme la sauna della comunità di recupero di Upacchi, nel comune di Anghiari . Sul posto vigili del fuoco di Arezzo con due mezzi e i volontari di Sansepolcro con un mezzo. Intervento in corso ...

Bracciano - incendio in una villetta : i proprietari riescono a fuggire ma due cani muoiono tra le Fiamme : incendio nella notte in un appartamento nel comune di Bracciano, vicino Roma. È accaduto in via del Moretto in un edificio di due piani. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme divampate in una ...

Bracciano - Fiamme in una villetta : proprietari salvi - morti due cani : Incendio nella notte in un appartamento nel comune di Bracciano, vicino Roma. È accaduto in via del Moretto in un edificio di due piani. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme divampate in una ...

“Al fuoco - al fuoco”. Incendio nella notte all’Isola dei Famosi. La paura dei naufraghi - svegliati di colpo dal fumo e dalle alte Fiamme divampate all’improvviso. L’apprensione degli spettatori : cosa è successo (no - non è una finzione) : Non sembra davvero trovare pace quest’edizione dell’Isola dei Famosi inizia con i contrattempi legati al meteo, che ha messo a rischio la diretta della prima puntata a causa di venti e forti piogge, e proseguita con lo scandalo che ha visto Francesco Monte, uno dei protagonisti più attesi, lasciare l’Honduras a seguito delle accuse mosse contro di lui da Eva Henger che gli rimproverava di aver fatto uso di droga subito ...

