Femminicidio a Terzigno | in appello confermati 30 anni per l' ex compagno

Terzigno - ancora una vittima di Femminicidio che aveva denunciato : Prima di essere freddata con un colpo di pistola, Immacolata Villani, 31 anni, napoletana originaria di Boscoreale, aveva denunciato il suo ex marito per maltrattamenti. È lui, secondo gli inquirenti, il probabile autore dell’omicidio che in queste ore ha sconvolto Terzigno, in provincia di Napoli. Com’è accaduto sempre più spesso, le vittime di femminicidio degli ultimi mesi sono state le stesse donne che nelle settimane precedenti ...