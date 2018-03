Fedez | in affitto il suo mega attico City Life a Milano a una cifra da ricconi | le foto e

Fedez ha messo in affitto il suo attico a Milano. Ecco le foto e quanto costa : Fedez ha messo in affitto il suo attico, un appartamento a Milano, nel quartiere CityLife. Lui, Chiara Ferragni e il nuovo arrivato Leone, infatti, in questo momento sono a Los Angeles e quando ...

Chiara Ferragni e Fedez - attico in affitto a 9000 euro/ Le critiche del web non mancano : Chiara Ferragni e Fedez, attico in affitto a 9000 euro al mese: dopo la nascita di Leone il cantante e l'influencer hanno intenzione di trovare una casa ancora più grande.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:29:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI E Fedez - ATTICO IN AFFITTO A 9000 EURO AL MESE/ Una casa extra lusso : ecco di cosa è provvista : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, ATTICO in AFFITTO a 9000 EURO al MESE: dopo la nascita di Leone il cantante e l'influencer hanno intenzione di trovare una casa ancora più grande.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Fedez mette in affitto il suo attico di CityLife : Fedez, neopapà di Leone, ha messo in affitto il suo appartamento di CityLife a Milano. Lui, Leoncino e Chiara Ferragni sono attualmente a Los Angeles e quando torneranno in Italia si trasferiranno in una casa più grande. L’attico di Fedez, al 13esimo e 14esimo piano, è grande 270 metri quadri ed è in affitto a 9 mila euro al mese, più spese condominiali. Lui lo aveva comprato per 2 milioni di euro due anni fa, scatenando l’ira di ...

Chiara Ferragni e Fedez - attico in affitto a 9000 euro al mese/ Leone ha bisogno di una nuova casa : Chiara Ferragni e Fedez, attico in affitto a 9000 euro al mese: dopo la nascita di Leone il cantante e l'influencer hanno intenzione di trovare una casa ancora più grande.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 13:24:00 GMT)

Fedez e Chiara mettono in affitto l’attico di Milano a 9mila euro al mese : Fedez e Chiara Ferragni dopo la nascita di Leone la casa in Milano messa in affitto Fedez mette in affitto la casa di Milano, è questa la notizia che lancia il sito 361Magazine. Stando a quanto riporta il portale, con la nascita del piccolo Leone, Chiara Ferragni e il rapper avrebbero scelto di cambiare casa […] L'articolo Fedez e Chiara mettono in affitto l’attico di Milano a 9mila euro al mese proviene da Gossip e Tv.

“Ammazza - ecco quanto chiede al mese”. Fedez mette in affitto casa sua. Se vi stuzzica l’idea - meglio dare un occhio prima al prezzo. Non è un mistero che l’attico sia super lusso. Però - certo - che cifra… : Fedez è diventato papà da pochissimo. Il piccolo Leone (o Leoncino o baby raviolo, ha già tanti nomignoli) è venuto al mondo in anticipo rispetto ai programmi. Chiara Ferragni, la compagna del rapper e fashion blogger italiana più influente nel mondo, ha partorito lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà, al Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles. Una scelta, quella di far nascere il loro primogenito negli Stati Uniti, dettata ...