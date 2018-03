Fear the Walking Dead | nel teaser della stagione 4 c' è un nuovo mondo da temere

Il trailer esteso di Fear the Walking Dead 4 rilancia il crossover con The Walking Dead con Morgan e i nuovi personaggi : Fear The Walking Dead 4 e The Walking Dead stanno finalmente per collidere per la felicità dei fan che da anni aspettano che i tempi siano maturi per questo incontro. A fare da collante sarà Morgan, il folle personaggio "storico" della serie, sembra ormai in crisi in The Walking Dead 8 ma pronto a prendere le mani della sua sopravvivenza in Fear The Walking Dead 4. I tempi raccontanti nelle due serie sono diversi e proprio questo ha impedito, ...

Il crossover tra The Walking Dead e Fear the Walking Dead al cinema e in tv il 15 aprile : Il crossover tra The Walking Dead e Fear The Walking Dead si avvicina a grandi passi e mentre domenica sera, negli Usa, andrà in onda un nuovo episodio della serie madre, presto Morgan avrà modo di avvicendarsi tra una location all'altra. Fin qui tutto vecchio se non fosse che AMC e Fanthom Events hanno annunciato che il finale di The Walking Dead 8 e la première di Fear The Walking Dead 4 non andranno in onda solo in tv ma anche al cinema il ...