Far West in Germania | maxi rissa a colpi di machete

Il «Far west» della truffa digitale : Vigilare sugli eccessi della finanza creativa non è mai stato facile. Ma vigilare sulle potenziali manipolazioni dell'era digitale nella finanza e negli investimenti rischia di...

Privacy e web tax - l’Europa non sarà più il Far West in cui spadroneggiare : È illusorio temere o sperare che adesso Facebook faccia la fine di MySpace, l'antesignano dei social network comprato da Rupert Murdoch nel 2005 per 580 milioni di dollari e poi rapidamente soppiantato dal social network fondato da Mark Zuckerberg. Facebook non ha i piedi d'argilla, è un colosso ben sostenuto da una capitalizzazione al Nasdaq di poco meno di 500 miliardi di dollari. Ad affondarla non saranno i j'accuse per le ...

AFFar West : la docuserie che racconta la vita di Mike McConaughey debutta su Sky : AFFAR WEST, la docu-serie che racconta le vicende dell’esuberante Mike “Rooster” McConaughey, imprenditore di successo fratello del pluripremiato Matthew, e del socio Wayne “Butch” Gillian, sbarca in prima visione assoluta per l’Italia su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 119) da mercoledì 21 marzo alle 21.50. Mike “Rooster” McConaughey è il fratello del più celebre Matthew, l’attore capace di incantare il pubblico mondiale per le sue ...

MotoGp Qatar - Petrucci : «Sono felice ma sembrava il Far West» : LOSAIL - 'Un bel casino'. Danilo Petrucci racconta così le qualifiche in Qatar, che hanno consegnato a Zarco la prima pole del Mondiale 2018. 'Nella prima run c'era tanta gente e non volevo tirare ...

Paok-Aek Atene - Far West in campo. Presidente con la pistola minaccia arbitro : Ivan Savvidis, Presidente del Paok Salonicco, è entrato in campo armato di pistola. Partita sospesa al 90esimo, Tsipras: "fermiamo il campionato"

Affair West - la docu-serie in cui le idee più stravaganti possono diventare afFari : Affar West, la docu-serie che racconta le vicende dell’esuberante Mike “Rooster” McConaughey, imprenditore di successo fratello del pluripremiato Matthew, e del socio Wayne “Butch” Gillian, sbarca in prima visione assoluta per l’Italia su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 119) da mercoledì 21 marzo alle 21.50. Mike “Rooster” McConaughey è il fratello del più celebre Matthew, l’attore capace di incantare il pubblico mondiale per le sue ...

Far West a Ventimiglia : sassaiola tra migranti - pietre contro gli abitanti : Un vero e proprio "far west", con auto e abitazioni danneggiate da una feroce sassaiola esplosa tra fazioni opposte di clandestini, si è verificato, la scorsa notte, in via Tenda, a Ventimiglia, nel quartiere delle Gianchette, che sorge di fronte al greto del fiume Roja, dove da anni ormai ha pianta stabile una tendopoli abusiva, creata da quei migranti che non vogliono andare al centro di accoglienza della Croce Rossa, al ...

Armi nelle scuole - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Via di mezzo tra welFare europeo e Far-west americano : è FarwelFare” : Crozza, nel corso della copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio in onda ieri sera su Rai 1, commenta la didattica dell’istituto di Vicenza che prevede il tiro a segno tra le materie di insegnamento: “Portano gli studenti al poligono e li addestrano a fare centro con bersagli fissi. Poi, magari ai più bravi – commenta sarcastico – prima della maturità insegneranno a centrare dei nigeriani in movimento, ma per ora i bersagli ...

Monete virtuali : più che un paradiso un Far West : Ma, soprattutto, se lo scopo è sostenere l'economia attraverso la creazione di ricchezza virtuale, nella speranza che forse un giorno si trasformi in ricchezza reale, non sarebbe meglio accreditare ...

Far West tra la folla a Frattamaggiore : gioielliere uccide rapinatore mascherato : Frattamaggiore - Una tentata rapina finita nel sangue. In quattro tentano la 'spaccata' nella gioielleria Corcione, al corso Durante di Frattamaggiore. Il titolare è intervenuto ingaggiando una ...

Far West a Pisa : uomo in moto spara e ferisce 5 persone : Far west alla periferia di Pisa, dove - come racconta la Nazione - una persona in moto ha sparato e ha ferito quattro persone.La sparatoria è avvenuta in viale Michelangelo, nei pressi del bar "Caffetteria Tirreno", nel quartiere popolare del Cep. Sembra che un ragazzo, Patrizio Giovanni Iacono di 21 anni, stesse facendo evoluzioni con la sua motocicletta. Sarebbe poi nato un diverbio con dei passanti che l'hanno ...

West Ham - Joao Mario pensa già al futuro : “ecco cosa vorrei Fare a fine stagione” : Joao Mario ha lasciato l’Inter nella finestra di mercato di gennaio per trasferirsi in prestito secco al West Ham. Il portoghese, nonostante è solo da pochi giorni che è in Inghilterra, pensa già al futuro. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sto cercando di ascoltare e imparare tutta la canzone Bubbles, spero di essere in grado di cantare tutta la canzone nelle prossime settimane. I miei compagni mi ...

Macerata Far West : sparatorie in corso in diversi punti della città : Macerata si sta trasformando in un far west. Una serie di sparatorie sono in corso in diversi punti. I colpi, a quanto si è appreso, sono partiti da un'auto con una sola persona a bordo che sta girando per la città. Quattro i feriti segnalati, di cui uno in corso Cairoli, uno nei pressi della stazione. Spari anche in via dei Velini e via Spalato, zone toccate dalle indagini per il caso di Pamela Mastropietro."Restate in casa" ...