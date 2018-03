Far Cry 5 | piazzate 340 000 copie su Steam nei primi tre giorni

Far Cry 5 : Recensione - Trailer e Gameplay : Siamo appena tornati dal Montana, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Far Cry 5, su gentile concessione di Ubisoft. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Far Cry 5: Recensione La serie Far Cry ha sempre avuto un posto speciale nel nostro cuore videoludico come per molti altri giocatori e appassionati della serie. Dopo aver scalato le vette ...

Alle 21 : 30 in diretta con Nerding After Dinner : giochiamo a Far Cry 5 : Anche per questa sera tornano le imperdibili dirette di Eurogamer.it, in particolare con la rubrica Nerding After Dinner.Questa sera il gioco protagonista sarà Far Cry 5 di Ubisoft, il nuovo episodio della famosa serie uscito pochissimi giorni fa su PC e console e del quale già vi abbiamo fornito la nostra puntuale recensione.Questa sera, a partire dAlle ore 21:30, seguite la nostra diretta in compagnia di Andrea Forlani e Gabriele Carollo su ...

Far Cry 5 : 10 cose da sapere per aumentare denaro e skill rapidamente : Far Cry 5 è disponibile all’acquisto dal 27 marzo e sono tante le recensioni già online dell’ultimo titolo Ubisoft, ma vuoi scoprire di più? Vuoi sapere come avanzare rapidamente e a cosa dare veramente importanza? Bene, sei nel posto giusto, ecco 10 cose che devi sapere su Far Cry 5. Acquista su Amazon.it ...

Far Cry 5 Trucchi Per PC Windows | Esclusiva Italiana : Far Cry 5 Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco su PC Windows Hai appena comprato il nuovissimo gioco Far Cry 5 per PC Windows e stai cercando i migliori Trucchi aggiornati? Sei nel posto giusto! Come di consueto, per primi in Italia ti proponiamo i Trucchi testati e funzionanti per il gioco. Di […]

Far Cry 5 disponibile al download per Xbox One - Xbox One S e Xbox One X : Come preannunciato dalla stessa Ubisoft, a partire da oggi Far Cry 5, il nuovo capitolo della pluripremiata serie, è disponibile al download per Xbox One, Xbox One S e, con il supporto al 4K nativo, anche per Xbox One X. Descrizione Far Cry sbarca in America con il nuovo capitolo della pluripremiata serie. Ecco Hope County, Montana, terra dei liberi, patria dei coraggiosi… e della setta apocalittica Eden’s Gate. Affronta il capo spirituale ...

Far Cry 5 disponibile da oggi : Ubisoft annuncia che Far Cr 5, il nuovo titolo del pluriacclamato franchise di Far Cry, è disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 59,99€ per PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One. Far Cry 5 arriva oggi Ambientato per la prima volta in America, Far Cry 5 offre ai giocatori la totale libertà di esplorare un vasto scenario in apparenza tranquillo, ma in realtà ...

Uno chef stellato ha creato i piatti di Far Cry 5 : Può un videogioco ispirare uno chef stellato? Forse sì, soprattutto quando ambienti un gioco come Far Cry 5 nelle sperdute e incontaminate terre del Montana, un luogo ricco di risorse naturali, silenzi e panorami incredibili. Non a caso per gli americani è The Last Best Place o Lo Stato del grande cielo. Ecco perché Ubisoft per l’occasione del lancio di Far Cry 5 ha mandato Lorenzo Cogo, chef stellato di appena 30 anni, a farsi un giro per il ...

Far Cry 5 pronto agli eventi Live - previste ricompense gratuite per i giocatori : Il Day One di Far Cry 5 è finalmente arrivato, almeno quello ufficiale: non sono infatti pochi gli utenti che nello scorso weekend hanno già avuto la possibilità di accedere alle strade della cittadina di Hope County, nel Montana, con qualche giorno di anticipo sulla tabella di marcia prefissata, ma da oggi tutti i giocatori avranno la possibilità di entrare in possesso della propria copia dello sparatutto open world targato ...

Far Cry 5 omaggia altri titoli Ubisoft - ecco tutti gli outfit celebrativi : Evidentemente a Ubisoft piace collegare, in qualche modo, i suoi principali prodotti videoludici. Se in passato abbiamo notato spesso e volentieri, ad esempio, riferimenti non troppo velati a cavallo tra Assassin's Creed e Watch Dogs, con Far Cry 5 il team di sviluppo ha voluto operare ancora più in grande. Nel corso del nuovo capitolo della serie, che uscirà domani 27 marzo in versione multipiattaforma, sarà possibile trovare diversi outfit ...

Alle 14 : 30 in diretta con Far Cry 5 : Si tratta di un titolo che propone alcuni cambiamenti alla formula di gioco sicuramente molto interessanti ma ciò che ha attirato l'attenzione dei più è l'evidentissima novità a livello di setting. Far Cry 5 abbandona isole esotiche e paesi lontani per proporre un titolo ambientato negli USA, in una cittadina del Montana in balia del folle predicatore Joseph Seed e del suo culto apocalittico.Quest'oggi vi mostriamo in diretta una modalità ...

Far Cry 5 - recensione : Conoscete la definizione di follia? Se oggi avete aperto questa recensione è probabile che la sappiate perfettamente, anzi, che addirittura siate stanchi di averla letta e riletta in rete per mesi. Chi non avesse colto la citazione da Far Cry 3, sappia che la definizione che il villain Vaas forniva nelle soleggiate Rook Islands è "fare e rifare la stessa cosa, sperando che qualcosa cambi". Ironicamente per molti questo è proprio il modus ...

Le versioni PS4 e PS4 Pro di Far Cry 5 a confronto in un video : Domani, 27 marzo, è il giorno tanto atteso da tantissimi giocatori, ovvero il giorno dell'uscita di Far Cry 5, gioco che abbiamo già provato in anteprima per voi e che approderà su PC e console.Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato l'interessante video dedicato alla versione PC, dal filmato è emerso che Far Cry 5 sembra girare piuttosto bene, ora, nella comparativa del canale YouTube specializzato Candyland, possiamo dare un'occhiata al ...

Far Cry 5 e la sfida open world - Ubisoft parla delle criticità nello sviluppo : Ormai ci siamo, Fra Cry 5 è pronto a invadere le piattaforme videoludiche a cui è destinato. Soltanto poche ore dividono i giocatori dall'attesa nuova iterazione della saga edita da Ubisoft (con alcune copie che sono già entrate in possesso di fortunati acquirenti, come testimoniano le immagini diffuse sui social, ndr) e ovviamente immensa è la curiosità di scoprire la bontà dei lavori apportati, visto l'ottimismo dilagante che è trapelato ...

Il creative director di Far Cry Blood Dragon lascia Ubisoft : Il creative director di Far Cry 3: Blood Dragon, Dean Evans, lascia Ubisoft dopo 12 anni di servizio persso la SH riporta PCgamer.Egli ha lavorato su tutta la serie di Far Cry, Splinter Cerll e Assassin's Creed, mentre ultimamente sta lavorando ad un nuovo titolo che sembra proprio Ubisoft abbia annullato.A seguito della cancellazione la società gli ha offerto un lavoro a Parigi che lo Dean ha rifiutato, egli infatti ha deciso di voler aprire un ...