wired

: Fantastici quattro, il rilancio dei fumetti affidato a Sara Pichelli #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Fantastici quattro, il rilancio dei fumetti affidato a Sara Pichelli #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - scoopscoop6 : Fantastici quattro, il rilancio dei fumetti affidato a Sara Pichelli - fumettologica : La storia dei Fantastici Quattro in 6 cicli narrativi -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Era dal gennaio 2015 che inon comparivano fra le pubblicazioni deiMarvel, mandando in pensione una delle serie più longeve della Casa delle Meraviglie. Ora è stato annunciato che il titolo farà il suo ritorno in grande stile il prossimo agosto. Le avventure di Mr Fantastic, la Donna invisibile, la Torcia umana e la Cosa torneranno infatti anche grazie al lavoro fondamentale di un’artista italiana. A realizzare i disegni della nuova serie sarà, su storie scritte da Dan Slott. “Abbiamo sempre saputo che isarebbero prima o poi tornati“, ha dichiarato il direttore responsabile di Marvel CB Cebulski al New York Times. “Stavamo solo aspettando solo il momento giusto e il giusto team creativo per farlo“. Slott sta infatti per concludere il suo impegno decennale con la serie The Amazing Spider-Man e ...