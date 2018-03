Facebook è pericoloso | le parole del vicepresidente

Blastingnews

(Di venerdì 30 marzo 2018) In seguito allo scandalo dei dati finiti nelle mani di Cambridge Analytica, si è passati dalla sicurezza dei nostri contatti con le altre persone ad una vera e propria "raccolta" di nostri dati, soprattutto personali, che purtroppo non sono coperti interamente dalla privacy. Nel frattempo, in questi giorni si stanno accavallando le una sulle altre informazioni che stanno giustamente destando sconcerto fra gli utenti di. E ovviamente essendo una piattaforma molto celebre ed utilizzata, anche più di Twitter e altri social, di utenti ce ne sono a bizzeffe. Se ci sono persone che senza scrupoli cercano di tamponare gli argini ormai incrinati dallo scandalo emerso a metà marzo di quest'anno, lo stesso non si può dire di alcuni manager "pentiti" che stanno piano piano spiegando cosa c'è sotto il social network più visitato al mondo. L'obiettivo del social network che ci permette di ...