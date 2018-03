wired

: IL NUOVO GOVERNO DIA PRIORITÀ AL TEMA DELLA NATALITÀ GIÀ NEI PRIMI 100 GIORNI Ci risiamo, Banca D'Italia nel suo u… - ForumFamiglie : IL NUOVO GOVERNO DIA PRIORITÀ AL TEMA DELLA NATALITÀ GIÀ NEI PRIMI 100 GIORNI Ci risiamo, Banca D'Italia nel suo u… - MilanoCitExpo : Facebook e la crescita a ogni costo, spunta un vecchio memo del vice di Zuckerberg… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) “Spesso parliamo della parte buona e di quella cattiva del nostro lavoro. Io voglio parlare di quella cattiva”: così cominciava la nota interna all’azienda a firma delpresidente diAndrew Bosworth, datata 18 giugno 2016, pubblicata in esclusiva da Buzzfeed. La giornata era particolare: l’assassinio di un uomo a Chicago era finito in diretta streaming, suLive, il giorno prima. “Noi connettiamo persone. Può essere una cosa buona, se fanno qualcosa di positivo. Forse qualcuno trova l’amore. Magari addirittura salva qualcuno a un passo dal suicidio. Allora, connettiamo più persone. Può essere una cosa cattiva, se ne fanno qualcosa di negativo. Forse potrebbe costare la vita di qualcuno esposto al bullismo. Forse qualcuno potrebbe morire per attacchi terroristici coordinati grazie ai nostri ...