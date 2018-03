Facebook | crescita a qualunque costo

" Facebook può uccidere ma sono i costi della crescita" : "Può anche uccidere , ma sono i costi della crescita...". Il 18 giugno 2016 uno dei collaboratori più fidati di Mark Zuckerberg ha scritto e diffuso nelle stanze dei manager di Manlo Park una nota sui " costi necessari" della crescita del social network. Si tratta di Andrew Bosworth, manager della società. Un memorandum che, dopo essere stato pubblicato in esclusiva da BuzzFeed, è finito nell'occhio del ciclone."Noi mettiamo in connessione le ...

Facebook e la crescita a ogni costo - spunta un vecchio memo del vice di Zuckerberg : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) “Spesso parliamo della parte buona e di quella cattiva del nostro lavoro. Io voglio parlare di quella cattiva”: così cominciava la nota interna all’azienda a firma del vice presidente di Facebook Andrew Bosworth, datata 18 giugno 2016, pubblicata in esclusiva da Buzzfeed. La giornata era particolare: l’assassinio di un uomo a Chicago era finito in diretta streaming, su Facebook ...

"Forse qualcuno potrebbe morire in un attacco terroristico coordinato sui nostri strumenti"