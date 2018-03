F1 | McLaren in difficoltà | il budget crolla di 200 milioni in un anno Mercedes davanti a

oasport

(Di venerdì 30 marzo 2018) Lasta affrontando un periodo dieconomica e infatti ila disposizione per il Mondiale 2018 di Formula Uno si è ridotto di addirittura 200di euro rispetto alla passata stagione. La scuderia in cui milita Fernando Alonso, infatti, è passata da 452del 2017 ai 250 riservati all’annata in corso. La causa del taglio è da ricercarsi nel mancato rinnovo del contratto con Honda che forniva i motori (ora si riforniscono da Renault) ma anche nell’assenza di un main sponsor. A fornire i dati è Autobild secondo la quale la squadra più ricca sarebbe la(450a disposizione)alla Ferrari (430) e alla Red Bull (350). La Renault è quinta (200)alla Sauber (135, 45 in più rispetto allo scorsograzie all’ingresso di Alfa Romeo). A chiudere il gruppo ci sono Williams (135), Toro Rosso (125), Haas ...