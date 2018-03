F1 Force India | Szafnauer | «La VJM11 possiede grandi potenzialità»

F1 - guai economici per la Force India. “Prossime quattro settimane decisive per la sopravvivenza del team” : “Le prossime quattro settimane saranno decisive per sapere se sopravviveremo. Dobbiamo ottenere molto denaro in poco tempo“. A lanciare l’allarme è stato Bob Fernley, vicepresidente della Force India, ad Auto Bild. La squadra si trova infatti in una situazione critica dal punto di vista economico e rischia addirittura di scomparire nel giro di poche settimane. Il motivo è semplice: negli scorsi anni le entrate della F1 ...

Ferrari - il siluro di Force India e McLaren : 'Indagate sui rapporti tra Haas e Rossa' : Nemmeno il tempo di festeggiare per la vittoria di Sebastian Vettel nel debutto del Mondiale di Formula 1 nel Gp di Australia a Melbourne e la stagione della Ferrari potrebbe essere già arrivata a un ...

F1 - McLaren e Force India chiedono che venga indagata la relazione Haas-Ferrari : La Force India e la McLaren vorrebbero che la FIA avviasse un’investigazione in merito al rapporto di collaborazione tra la Haas e la Ferrari. Le ottime prestazioni della scuderia americana nel GP di Australia (terza fila in qualifica, quarto e quinto posto nel primo segmento di gara prima degli errori di fissaggio gomma ai box) non hanno convinto alcune scuderie. Le buone performance della Haas hanno sollevato delle domande sul rapporto ...

Formula 1 - sorpresa Haas in Australia : Force India e McLaren avanzano sospetti : Force India e McLaren avanzano sospetti sul rapporto tra la Ferrari e la Haas , dopo le ottime prestazioni del team statunitense nella gara di apertura del Mondiale di Formula 1 a Melbourne. In ...

Formula 1 Gp d'Australia 2018 : Havaianas brand del Team Force India : Un sentimento decisamente reciproco: 'È un piacere portare Havaianas nel mondo della Formula 1. E quale posto migliore per il suo famoso logo se non l'halo? L'ingegnosa mossa di questo ...

F1 Force India - Ocon : «Spero di arrivare in Mercedes» : ROMA - È già in orbita Mercedes, ma deve dimostrare di poter fare il grande salto Esteban Ocon. Il giovane pilota francese potrebbe raccogliere l'eredità di Hamilton o Bottas nelle prossime stagioni ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi settima giornata : Ferrari da record - la Mercedes lavora di cesello - crescono Toro Rosso - Renault e Haas - preoccupano Williams e Force India : La penultima giornata dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona si può dire che sia risultata quanto mai significativa. Non tanto perchè Sebastian Vettel ha sbriciolato il record di ieri di Daniel Ricciardo, scendendo ad un impressionante 1:17.182, quanto perchè in questo giovedì piloti e team hanno girato tanto e hanno messo a segno risultati importanti. Andiamo ad analizzare con maggiore precisione quanto visto oggi sul ...

F1 Force India - Szafnauer detta nuove regole ai piloti : TORINO - Otmar Szafnauer, direttore operativo della Force India, ha presentato nuove regole di ingaggio della squadra tra i piloti Sergio Perez ed Esteban Ocon per l'inizio della stagione 2018 dopo le ...

F1 Force India - Perez : «Quest'anno sarà più dura» : TORINO - Sergio Perez, pilota messicano della Force India, mette in dubbio che la sua scuderia riuscirà a mantenere il quarto posto nel campionato costruttori mondiale di F1 per la minaccia di McLaren ...

F1 : la Force India si presenta ai test di Barcellona con la nuova livrea ma la macchina 2017! : La Force India sorprende tutti nei test 2018 di F1, iniziati quest’oggi a Barcellona. Oggi, infatti, ci aspettava la presentazione della nuova VJM11 ma in realtà Sergio Perez ed Esteban Ocon gireranno con la vettura 2017, omologata per l’annata corrente (presenza dell’Halo). Pertanto vedremo la nuova monoposto “Pink” nella seconda sessione delle prove in Catalogna, programmata dal 6 al 9 marzo. L’unica novità, ...

F1 Force India - le Pantere Rosa sono tornate : TORINO - La Force India ha preceduto, anche se di poco, la Toro Rosso, nell'ultimo testa a testa di presentazioni. Sul circuito di Barcellona e ha svelato la sua ultima creatura, la VJM11. La ...

Formula 1 : presentate a Barcellona Haas VF18 - Force India VJM11 e Toro Rosso STR13 : Primo giorno di test a Barcellona e ultime tre presentazioni ufficiali per le monoposto del Mondiale 2018: unveiling bis per la Haas, poi è toccato a Force India , sempre rosa, e Toro Rosso SEGUI IL ...

Formula 1 - VJM11 - ecco la nuova Force India : Anche per la Sahara Force India F1 Team arriva il momento di accendere i riflettori sulla nuova VJM11: questa mattina, sulla pit-lane del circuito di Barcellona, il team anglo-Indiano ha svelato la sua nuova vettura per il Mondiale 2018 di Formula 1.In pista con un rookie. Con gran puntualità, alle ore 9 il semaforo verde darà il via alla prima giornata di test invernali. A scendere in pista con la vettura VJM11 sarà Nikita Mazepin, development ...