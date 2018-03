: #Russia chiude consolato Usa a San Pietroburgo e espelle 60 diplomatici - SkyTG24 : #Russia chiude consolato Usa a San Pietroburgo e espelle 60 diplomatici - repubblica : Camere, M5s acchiappatutto - La cellula di Amri voleva colpire la metropolitana di Roma - Spia avvelenata, Putin re… - francesco201423 : RT @MediasetTgcom24: Ex spia avvelenata, la Russia espelle due diplomatici italiani #mosca -

Il diplomatico "incaricato d'affari" dell'ambasciata d'Italia presso la Federazione Russa è stato convocato presso il ministero degli Esteri russo. Lo rende noto la Farnesina. In tale occasione, il direttore competente per i rapporti con l'Italia ha consegnato una nota verbale con la quale Mosca formalizza la decisione dire due funzionari dell'ambasciata. Ai funzionari è stata concessa una settimana di tempo per lasciare il territorio.(Di venerdì 30 marzo 2018)