Ex-clienti Wind? Controllate gli SMS | potreste avere Wind Smart 7+ Double

Già in difesa dei clienti Iliad Italia : AD Benedetto Levi accusa TIM - Vodafone - Wind - Tre e Fastweb apertamente : La strategia per il lancio di Iliad Italia sarà anche quella di ergersi ad operatore paladino dei diritti dei clienti contro i concorrenti TIM, Vodafone, Wind, Tre e Fastweb che hanno ordito per troppo tempo alle spalle degli Italiani appunto. Non è la trama di un nuovo film ma piuttosto il clima teso che si evince anche dall'ultimo tweet pubblicato dall'AD Benedetto Levi attraverso il suo canale Twitter apopunto da poco inaugurato. Il ...

Rimodulazioni Wind : 6 Giga o minuti illimitati gratis per 3 mesi per alcuni clienti : Wind sta offrendo 6 Giga o minuti illimitati gratis per un periodo di 3 mesi ad alcuni clienti coinvolti nelle Rimodulazioni conseguenti al ritorno ai rinnovi su base mensile. Le offerte in questione sono Cogli l'attimo 6 Giga e Cogli l'attimo minuti illimitati e sono rivolte solo ai clienti selezionati.

Wind tenta alcuni ex clienti Vodafone con All Inclusive Flash 20 Giga : Wind lancia una nuova offerta di tipo Operator Attack dedicata agli attuali clienti Vodafone, offrendo la tariffa All Inclusive Flash 20 Giga a 12 euro al mese, fino al 27 marzo.

Wind propone Super Ricarica ad alcuni clienti : fino a 50 euro di ricarica in regalo : Wind sta facendo un piccolo regalo ad alcuni clienti selezionati, a cui sta inviando un SMS per proporre loro la promozione "Wind Super ricarica" per ben 30 giorni.

WhatsApp - un'altra truffa : finta multa per clienti Tim - Vodafone - 3 e Wind Video : E' risaputo da tempo che in un mondo in cui la tecnologia fa da padrona ci siano sempre più persone che tentino di sfruttare a pieno questa debolezza per i propri capricci e le proprie malefatte. Non mancano mai, infatti, fake news e #truffe di vario tipo che sfruttano la debolezza dell'utente nell'identificare correttamente tutte le varie informazioni che riceve ogni giorno da più fonti diverse. Proprio per questo motivo si cerca di combattere ...

Wind regala 30 GB di internet per tre mesi ad alcuni fortunati clienti : Wind è decisa a premiare la fedeltà dei suoi clienti più affezionati proponendo via SMS un'interessante promozione, che consente di ricevere 30 GB di internet gratis in 4G LTE per tre mesi da aggiungere a quelli dell'offerta principale

Wind propone ad alcuni clienti selezionati alcune interessanti promozioni : Wind sta contattando via SMS alcuni clienti selezionati, invitandoli a richiedere la portabilità del proprio numero e scegliere tra quattro offerte disponibili

Wind prova a riconquistare gli ex clienti con le nuove All Inclusive Flash : Wind prova a tentare gli ex clienti con due nuove offerte e due conferme: si tratta di Wind All Inclusive Flash 10, All Inclusive Flash 12, All Inclusive Flash 30 Giga e Wind Smart 10 Easy 20. Si tratta di offerte riservate a coloro che riceveranno l'SMS informativo.

Wind con San Valentino Giga Ricarica regala 2 GB per un mese ad alcuni clienti : Wind ha deciso di festeggiare San Valentino con un'interessante promozione dedicata ad alcuni clienti selezionati. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Fatturazione A Mese Solare : Nessun Aumento Per I clienti Wind : Wind torna alla Fatturazione mensile (al posto di quella a 28 giorni). Non ci sarà Nessun Aumento per i Clienti Fatturazione Mensile Wind Wind: dal 5 aprile aumentano le tariffe ma si riducono i rinnovi. Ecco i dettagli. Interessanti novità arrivano per tutti i Clienti Wind. A partire dal 5 Aprile 2018, come da disposizione di legge, […]

Riuscirete a resistere - clienti Wind? TIM vi offre 30 GB e minuti illimitati a 10 euro : TIM Top Go 30GB, anche conosciuta con il nome di TIM Top Go +27GB Gratis, è la nuova super offerta di TIM destinata ai clienti di Wind che vogliono passare a TIM mantenendo il loro numero di telefono.

Wind offre ad alcuni clienti selezionati il Samsung Galaxy S8 a 10 euro al mese : Wind ha avviato una nuova campagna ad personam dedicata ad alcuni già clienti selezionati per offrire loro il Samsung Galaxy S8 con una promozione vantaggiosa