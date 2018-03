fanpage

: Ex Cava Viti, la discarica d'amianto che avvelena il Centro Italia - badicea : Ex Cava Viti, la discarica d'amianto che avvelena il Centro Italia -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Ladell'Ex, sorge a poche centinaia di metri dai centri abitati e da un'oasi protetta: lo smaltimento dell'amianto rappresenta un pericolo costante per i cittadini e per le specie animali in via d'estinzione che abitano quella zona.