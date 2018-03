Eventi digitali da non perdere dal 4 al 8 aprile 2018

startupitalia.eu

: RT @diculther: All'indirizzo - bixarch : RT @diculther: All'indirizzo - startupmag17 : RT @startup_italia: Eventi digitali da non perdere dal 26 marzo al 1 aprile 2018 segnalati da @androm Dal workshop su #Blockchain, #Bitco… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) economia Pisa in Via Cosimo Ridolfi 10, vi segnalo Bitcoin & Blockchain Starting Finance Club Unipi . Grazie alla presenza di Gian Luca Comandini , uno dei massimi esperti in Italia, sarà possibile ...