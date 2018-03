Evasione | arrestato 40enne catanzarese

Foggia - aggredì vicepreside : arrestato nuovamente per Evasione. Era a un battesimo : Era finito ai domiciliari per l’aggressione avvenuta il 10 febbraio nella scuola media Muriald0 di Foggia ai danni del vicepreside, colpevole, ai suoi occhi, di aver rimproverato energicamente in precedenza il figlio di 11 anni, alunno dell’istituto. Ieri il padre del ragazzo è stato arrestato di nuovo, stavolta per evasione, in quanto si è allontanato da casa, dove avrebbe dovuto rimanere, fin dalla mattina. Per ben tre volte una pattuglia ...