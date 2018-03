Eurozona - economia frena a marzo ma resta su massimi storici : In marzo l'indice euro-coin è sceso per la prima volta da maggio dello scorso anno , a 0,89 punti da 0,96 di febbraio, , assestandosi tuttavia su un valore vicino ai massimi osservati dal 2006. L'...

Eurozona : l'economia prosegue sulla strada dell'espansione : Teleborsa, - l'economia dell' Eurozona prosegue sulla strada della crescita. Lo rivela l' Istat nell' Eurozone Economic Outlook da dove si evince che l'economia dell'area euro mantiene un profilo espansivo in linea con la crescita dell'economia mondiale e del commercio internazionale. Nel primo e nel secondo trimestre del 2018 il prodotto interno ...

Bankitalia - Indice '-Coin conferma economia Eurozona in salute : economia in salute nell'Eurozona. Lo conferma l'Indice '-Coin di Bankitalia, che è rimasto pressoché invariato a 0,96 da 0,95 in gennaio e su livelli storicamente elevati

Eurozona - economia solida ma per l'inflazione ci vuole pazienza : Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM, spiega che nello scorso trimestre la crescita del PIL è stata solida, in linea con le aspettative e con gli indicatori principali. Gli ultimi dati mostrano ...

L'economia dell'Eurozona crescerà più del previsto : 2 - 3% nel 2018 : BRUXELLES - Sono previsioni economiche d'inverno migliori delle precedenti quelle che la Commissione europea si appresta a pubblicare domani. Secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles, l'...

Sentiment economia - imprese e consumatori Eurozona sotto i massimi : Teleborsa, - Peggiora leggermente la fiducia dell'economia di Eurolandia , pur restando molto vicina al top da 17 anni a questa parte raggiunto di recente. Nel mese di gennaio 2018, l'indice che misura il Sentiment è risultato pari a 114,7 punti dai ...

Eurozona in ripresa : l'economia cresce del 2 - 5% nel 2017 : Crescita sostenuta per l'economia di Eurolandia nel 4° trimestre dell'anno, a conferma della ripresa in atto nelle principali economie europee

