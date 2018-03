Etna | ecco cosa potrebbe aver creato l’iconica struttura a cono del vulcano

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018)a forma didell’essere stata creata dopo un innalzamento dei livelli d’acqua del Mar Mediterraneo in seguito ad un periodo di deglaciazione, secondo un nuovo studio di Iain Stewart, professore di Geoscienze presso l’University of Plymouth. Lo studio ha esplorato i cambiamenti nelladelche hanno avuto inizio circa 130.000 anni fa. Gli scienziati avevano già affermato precedentemente che il cambiamento da una scudo “di tipo fessura” in un gruppo interno di stratovulcani è stato causato da un riassestamento tettonico delle principali linee di frattura. Tuttavia, Stewart ha suggerito che il cambiamento coincide con un periodo di livelli del mare particolarmente alti cheroinnescato il cambiamento fondamentale nel comportamento magmatico dell’. Stewart crede che questo fenomenospiegare anche i ...