Estra - ok dell'Assemblea a bilancio e ricapitalizzazione : Via libera dell'Assemblea dei Soci di Estra S.p.A. ai risultati di bilancio 2017 e all'aumento di capitale con efficacia subordinata all' ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul Mercato ...

[L'intervista] "CentrodEstra e Cinque Stelle troveranno l'accordo e nascerà un governo". Parola dell'uomo di Casaleggio : "Sono identità completamente diverse e sono obbligati a trovare un accordo. L'occasione va sfruttata. Bisogna farlo perché sarebbe un delitto non sfruttare questo inizio di ripresa economica". Paola ...

Palermo - incassava la pensione della madre morta da 8 anni : la Finanza gli sequEstra il conto corrente : incassava da anni la pensione della madre morta nel 2010. Ora, però, è finito sotto inchiesta e la Guardia di Finanza di Palermo, su delega della Procura, ha sequestrato 32mila euro dal suo conto ...

Puigdemont in cella a Pasqua in attesa della decisione sull’Estradizione : Confermata la detenzione per il leader fermato in Germania, arrestati i due “Mossos” che lo scortavano, libertà vigilata in Scozia per l’ex ministra Ponsati

R. Kelly addEstrava 14enni come "animaletti sessuali". La confessione dell'ex fidanzata del rapper : Il cantante R. Kelly, pseudonimo di Robert Sylvester Kelly e noto in Italia per la hit I Believe I Can Fly, è al centro di nuove accuse sessuali. Il nuovo scandalo segue quello della scorsa estate, secondo cui il rapper aveva creato all'interno delle sue case di Chicago e Atlanta degli harem con aspiranti artiste costrette a sottomettersi a lui in maniera totale.Ora il cantante 51enne è stato accusato di aver trattato delle ...

“In studio - prima della diretta…”. Morte Frizzi - il ricordo straziante del maestro Mazza. Fuori dalla camera ardente - il celebre direttore d’orchEstra si lascia andare a un racconto inedito sul conduttore scomparso : La camera ardente per Fabrizio Frizzi è stata aperta alle 10 nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma. Fino alle 18 sarà possibile rendere omaggio al conduttore morto nella notte tra domenica e lunedì in seguito a una emorragia celebrale. Non ce l’ha fatta a vincere quella battaglia che ci aveva confessato stesse combattendo ancora, dopo il malore che lo aveva colpito nell’ottobre scorso, e per le cui conseguenze si stava ...

Migranti - resta sequEstrata a Pozzallo la nave della Ong spagnola Proactiva : resta sequestrata la nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, ormeggiata al porto di Pozzallo dal 18 marzo scorso dopo il salvataggio di 215 Migranti. Lo ha deciso il gip di Catania Nunzio ...

“MaEstra - sai che papà…”. E lei lo contatta subito. Una volta svelato quel segreto che il piccolo non riusciva più a nascondere - la vita della sua famiglia cambia di colpo : “Non ci sono parole per ringraziarla” : Storie uniche. Talmente speciali e commoventi che, purtroppo, se ne sentono poche. Ma quando si avvera ‘il miracolo’ non si può fare a meno di renderle note, perché è sempre emozionante scoprire che, di colpo, certe vite possono virare verso la felicità. E la gratitudine incondizionate, perché di questo si tratta. Un asilo, un piccolo alunno, Camden, 4 anni, e un’insegnante, Nancy Bleuer. Tutto ha inizio quando la ...

Catalogna - Puigdemont resta in cella in attesa della decisione sull'Estradizione : Le autorità tedesche hanno deciso di mantenerlo in carcere dopo l'interrogatorio avvenuto oggi nello Schleswig-Holstein, in Germania

Berlusconi : “L’idea di Dell’Utri di scappare in Libano? Stupidità. Non poteva non sapere che c’era l’Estradizione” : L’idea di Marcello Dell’Utri di fuggire in Libano alla vigilia della sentenza della Cassazione che lo avrebbe condannato in via definitiva a sette anni di carcere? “Mi è sembrata una cosa di una stupidità assoluta“. Parola di Silvio Berlusconi, che ha deposto come teste al processo in corso a Reggio Calabria a carico di Claudio Scajola, accusato di avere favorito la latitanza di Amedeo Matacena, l’ex deputato di ...

Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi - sabato 24 marzo : siamo in attesa delle quote... : Su Leggo.it le estrazioni di Lotto e 10eLotto di sabato 24 marzo : ecco i numeri vincenti, a seguire le quote. SuperenaLotto, siamo in attesa di sapere se ci sono 6 e 5+. Per la sestina vincente del ...

Salvini : "Orgoglioso della lealtà e compattezza del centrodEstra" : Il centrodestra è la forza politica più votata dagli italiani e che più di altri ha dimostrato sensibilità, ragionevolezza e buon senso in questo Parlamento", ha concluso. "Ripartiamo dal nostro ...

Fico eletto presidente della Camera. Intesa centrodEstra-M5S : Casellati (Fi) al Senato : Come previsto Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera. All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che...

Elezioni presidenti - diretta – Fico presidente della Camera - Alberti Casellati presidente del Senato. Regge l’accordo centrodEstra-M5s : Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico sono i nomi che il centrodestra e il M5s voteranno come presidenti di Senato e Camera al secondo giorno di votazioni. Se non ci saranno altri colpi di scena – e finora non ne sono mancati – i numeri dicono che già al termine dei prossimi scrutini a Montecitorio e a Palazzo Madama potrebbero essere eletti. Il quadro si è ricomposto in poche ore, quasi a sorpresa, dopo l’impasse sul nome di Paolo ...