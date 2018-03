Ermal Meta riceve le chiavi della città di Bari | le motivazioni del riconoscimento

A Ermal Meta le chiavi della città di Bari : "Arrivò qui da bambino in fuga dall'Albania" : Il vincitore di Sanremo riceverà il riconoscimento dal sindaco Decaro in una cerimonia in programma sabato 31 marzo a Palazzo di città: "Qui a Bari ha mosso i...

Amici - Ermal Meta commissario esterno. Con lui Marco Bocci e Alessandra Amoroso 'a tempo' : Novità ad 'Amici', talent condotto da Maria De Filippi. Ermal Meta è stato riconfermato dalla conduttrice come quarto giudice del serale. A dare la notizia il sito Davidemaggio secondo cui Ermal Meta ...

Amici - Ermal Meta è il quarto giudice. Alessandra Amoroso e Marco Bocci nella giuria esterna : ROMA - Novità ad ' Amici ', talent condotto da Maria De Filippi e seguito da Leggo.,it . Ermal Meta è stato riconfermato dalla conduttrice come quarto giudice del serale. A dare la notizia il sito '...

Primi ospiti e commissione esterna del serale di Amici 2018 da Laura Pausini ad Ermal Meta ed Amoroso : Primi ospiti e commissione esterna del serale di Amici 2018 verranno comunicati in via ufficiale nel corso della registrazione di oggi, dalle ore 14.00 negli studi del programma a Roma. Emergono in rete le prime indiscrezioni sui nomi dei Primi ospiti del serale di Amici di Maria De Filippi e quelli dei tre giudici esterni mancanti. Tra gli ospiti della prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi dovrebbe essere la cantante di ...

Primi ospiti e commissione esterna del serale di Amici 2018 da Laura Pausini ad Ermal Meta ed Amoroso : Primi ospiti e commissione esterna del serale di Amici 2018 verranno comunicati in via ufficiale nel corso della registrazione di oggi, dalle ore 14.00 negli studi del programma a Roma. Emergono in rete le prime indiscrezioni sui nomi dei Primi ospiti del serale di Amici di Maria De Filippi e quelli dei tre giudici esterni mancanti. Tra gli ospiti della prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi dovrebbe essere la cantante di ...

Amici 17 - commissione esterna : Ermal Meta - Alessandra Amoroso e Marco Bocci tra i giudici? : Le ultime sentenze su Amici 17 arriveranno oggi pomeriggio con la registrazione dell’ultimo pomeridiano del programma ad un passo dall’inizio del serale previsto per il 7 aprile. Fin qui niente di nuovo se non fosse che, proprio in queste ore, ad un passo dalla nuova registrazione, iniziano a spuntare nuovi nomi che completeranno la commissione […] L'articolo Amici 17, commissione esterna: Ermal Meta, Alessandra Amoroso e Marco ...

Ermal Meta e Marco Bocci - ecco i commissari - esterni - al serale di Amici : 'Amici' continua a sorprendere. Nella rivoluzione annunciata di Maria De Filippi per il serale del talent spuntano altri due nuovi nomi, il vincitore del Festival di Sanremo Ermal Meta e l'attore ...

Amici 17 : Alessandra Amoroso - Ermal Meta e Marco Bocci nella commissione : Si aggiungono nel cast altri tre nomi dopo quelli di Simona Ventura, Giulia Michelini e Heather Parisi.

Commissione esterna - Amici 17/ Al serale Ermal Meta - Alessandra Amoroso e Marco Bocci? : Graditi ritorni e novità importanti per la Commissione esterna di Amici 17 annunciata sabato scorso da Maria De Filippi: Marco Bocci ed Ermal Meta giudici con Alessandra Amoroso?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 13:05:00 GMT)

Amici 17 - serale : arrivano Ermal Meta - Alessandra Amoroso e Bocci : Alessandra Amoroso torna ad Amici 17: in commissione con Marco Bocci e Meta Manca poco, anzi pochissimo, all’inizio del serale di Amici 17 e già iniziano a trapelare in rete le prime indiscrezioni riguardanti la fase finale del talent di Maria De Filippi. Dopo la conferma, nella giuria esterna, di Simona Ventura, Giulia Michielini e Heather Parisi, Blogo ha rivelato i nomi dei nuovi volti del programma. Oltre ai personaggi citati, si ...

Ermal Meta canta con Giuseppe - prime prove live in vista del concerto al Forum di Assago (video) : Ermal Meta canta con Giuseppe, il bambino prodigio che ha conquistato il cuore del cantautore di Fier e del web intero! In occasione di un firmacopie tenutosi a Cosenza il 28 marzo, Ermal Meta è stato raggiunto anche dal piccolo musicista Giuseppe, protagonista di un video pubblicato su Facebook in cui canta e suona abilmente Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, nonché canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Grazie ...

Amici 2018 : Alessandra Amoroso - Marco Bocci ed Ermal Meta nella commissione (Anteprima Blogo) : Marco Bocci, Ermal Meta e Alessandra Amoroso sono i tre nomi mancanti che vanno a comporre la commissione esterna della diciassettesima edizione serale del talent show Amici, in onda da sabato 7 aprile su Canale 5. I tre si aggiungono a Simona Ventura, Giulia Michelini e Heather Parisi, già annunciati e ufficializzati da Maria De Filippi nel corso della puntata pomeridiana del programma di sabato 24 marzo.Come già noto, quest'anno il talent ...

Amici 2018 : Ermal Meta giudice del serale insieme ad Alessandra Amoroso e Marco Bocci : serale di Amici 2018: è Ermal Meta il quarto giudice esterno di questa edizione Nella diretta pomeridiana di Amici dello scorso sabato Maria De Filippi ha reso noti i nomi dei primi tre giudici esterni del serale. A svelare il nome del quarto, però, oggi c’ha pensato Davide Maggio. Secondo quanto riportato in un articolo […] L'articolo Amici 2018: Ermal Meta giudice del serale insieme ad Alessandra Amoroso e Marco Bocci proviene da ...

Amici 2018 : Alessandra Amoroso - Marco Bocci ed Ermal Meta nella commissione (Anteprima Blogo) : Marco Bocci, Ermal Meta e Alessandra Amoroso sono i tre nomi mancanti che vanno a comporre la commissione esterna della diciassettesima edizione serale del talent show Amici, in onda da sabato 7 aprile su Canale 5. I tre si aggiungono a Simona Ventura, Giulia Michielini e Heather Parisi, già annunciati e ufficializzati da Maria De Filippi nel corso della puntata pomeridiana del programma di sabato 24 marzo.[POST IN AGGIORNAMENTO]prosegui ...