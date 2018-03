“Era solo un taglietto” E la sua vita è un inferno Prepara il pranzo della domenica per

caffeinamagazine

(Di venerdì 30 marzo 2018) Una giornata felice in famiglia si è trasformata in una tragedia inconcepibile. Una sciocca disattenzione ha compromesso per sempre ladi una donna inglese di 54 anni. Margeurite Henderson in unacome tante aveva organizzato unpresso la sua abitazione a Crosshill in Scozia. In casa figlie e nipotini per trascorrere del tempo sereno insieme. Mentreva illa nonna britannica si era fatta un taglietto da nulla e infatti lì per lì non se ne era neanche accorta. Quante volte in cucina capita a tutti di avere delle piccole ‘disavventure’ con i coltelli, ma nessuno potrebbe pensare di andare incontro alle terribili conseguenze a cui si è trovata di fronte Marguerite. E infatti anche la 54enne non ha dato peso all’evento,che dopo qualche giorno la ferita non si rimarginava. Il dito le doleva moltissimo ed era gonfio. La situazione a un certo ...