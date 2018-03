ePrix di Roma | parla la Raggi

A Roma è già tutto esaurito per l’ePrix del 14 aprile : A Roma è già tutto esaurito per l’ePrix del 14 aprile Manca ancora un mese, ma a Roma si è già scatenata l’euforia per il prossimo appuntamento con la Formula E. I biglietti per assistere all’ePrix di sabato 14 aprile sono già esauriti. I 12mila tagliandi a disposizione sono stati “divorati” in pochi giorni dalla […] L'articolo A Roma è già tutto esaurito per l’ePrix del 14 aprile proviene da NewsGo.