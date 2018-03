Elio Germano | «Siamo tutti Tempesta» - Best Movie

Ciak - si gira! 'Volevo Nascondermi' - il nuovo film di Giorgio Diritti con Elio Germano : Un progetto quello in produzione che porta nel mondo l'Emilia-Romagna, contribuendo ad alimentare interessi culturali e turistici e ad aumentare l'attrattività del nostro territorio. Non possiamo che ...

Programmi TV di stasera - venerdì 23 febbraio 2018. Su Rai3 Elio Germano in «Alaska» : Elio Germano e Astrid Berges-Frisbey in Alaska Rai1, ore 20.30: SanremoYoung - Seconda Puntata Torna con il secondo appuntamento il nuovo teen talent condotto da Antonella Clerici, rigorosamente live dal Teatro Ariston di Sanremo. Durante la serata, i 10 giovani cantanti rimasti in gara si sfideranno tra loro per accedere alla puntata successiva e avanzare di un passo verso la finalissima di venerdì 16 marzo. I ragazzi torneranno a stupire gli ...