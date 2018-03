Elezioni comunali 2018 | ecco quando si vota a Torre del Greco | Castellammare e Boscoreale

Elezioni - il 10 giugno le comunali. A Roma si vota per il III e VIII Municipio : Il 10 giugno si torna al voto per le amministrative. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei ...

Elezioni - decreto Minniti : il 10 giugno data per le comunali : Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per domenica 10 giugno 2018. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 giugno.

Elezioni comunali Udine - i candidati della lista 'Salmè sindaco Udine agli udinesi' : Gli aspiranti consiglieri della lista 'S almè sindaco Udine agli Udinesi ', a sostegno del candidato sindaco Stefano Salmè. 1, MATTEO MICOLI Udine 10/11/1972 2, MARINA COCCATO CIVIDALE DEL FRIULI , UD,...

Elezioni comunali Udine - i candidati della lista 'Io amo Udine' : Gli aspiranti consiglieri della lista ' Io amo Udine ', a sostegno del candidato sindaco Stefano Salmè. 1, ROSSELLA ANTICOLI GHEDI , BS, 17/12/1957 2, GIORGIO AZZINI Udine 24/03/1960 3, GAETANO ...

Roma : Elezioni - apertura straordinaria uffici comunali : Roma: per le Elezioni apertura straordinaria degli uffici per il rilascio delle tessere elettorali Roma,- In vista delle prossime Elezioni l’Amministrazione capitolina ha previsto aperture... L'articolo Roma: Elezioni, apertura straordinaria uffici comunali su Roma Daily News.

