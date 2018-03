Ecobonus 2018 | online sito ENEA per detrazione interventi efficienza energetica in

Ecobonus 2018 - online il sito Enea per le detrazioni fiscali : Ecobonus 2018 : l' Enea ha messo online il nuovo sito finanziaria 2018 . Enea .it, attraverso cui i contribuenti potranno inviare...

Ecobonus 2018 : online sito ENEA dove inviare le pratiche di detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica in edilizia : È operativo da oggi il sito gestito dall’ENEA finanziaria2018.ENEA.it per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali (dal 50% all’85%) e conclusi dopo il 31 dicembre 2017. Per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura tecnica e procedurale sul portale curato dei tecnici ENEA acs.ENEA.it sono disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti (FAQ), la normativa ...