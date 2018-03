Ecco il mouse verticale a forma di cono

wired

(Di venerdì 30 marzo 2018) Anche un’esperienza ormai più che rodata come l’utilizzo delpuò essere completamente rivoluzionata da una scelta di design. Lo dimostra il creativo coreano Inyeop Baek, che presenta al mondo il suo Cone: uncon le sembianze di un, appunto, da impugnare come un joystick. Quello che abbiamo sempresciuto come click sinistro diventa in questo caso il click in alto, mentre quello destro si sposta semplicemente verso il basso. La rotellina di scorrimento, invece, viene posizionata a lato, e diventa territorio di competenza del pollice, e il sensore di spostamento è ospitato al centro della base. Pensato ovviamente per essere utilizzato con la mano destra, questo prototipo potrebbe sembrare un semplice esercizio di stile. Ma non è così: come suggerito dal portale Designboom, sarebbe in grado di regalare un’impugnatura decisamente più comoda ...