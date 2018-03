Ecco gli Imperdibili di Primavera di eBay | Sconti fino al 50%

Brindisi - gli under 30 a due mesi dal voto : “Dopo sindaci arrestati e commissari - ora tocca a noi. Ecco le proposte - ascoltateci” : Hanno tutti meno di 30 anni ma nella loro vita hanno già visto tre sindaci arrestati. Il primo, poi assolto, negli anni Novanta, il secondo nel 2003 e l’ultimo poco più di due anni fa. E poi l’amministrazione nata dopo il commissariamento, mandata a casa da dimissioni in blocco dopo neanche un anno di immobilismo. Una situazione unica quella di Brindisi, che ha spinto i giovani a ritrovarsi per chiedere spazio, per avere voce in ...

Truffe col metodo della finta postina : Ecco come raggiravano gli anziani : In meno di tre mesi, dal 21 settembre al 4 dicembre 2017, sono almeno sette le persone anziane truffate tra Nichelino, Torino e Pianezza. E' l'accusa che i carabinieri...

Amici - Ecco gli studenti ammessi al serale e la composizione della Squadra Bianca e di quella Blu : ROMA - Il 7 aprile Maria De Filippi darà il via, su Canale 5, al rinnovato serale di ' Amici ', seguito da Leggo.it . Per via delle feste di Pasqua la puntata è stata registrata e la conduttrice ha ...

Gli X-Men nell'Universo Cinematografico Marvel? Ecco quando potrebbe succedere - Best Movie : ... la Casa di Topolino potrà iniziare a pensare seriamente alla cosa solamente a metà del 2019, e da lì dovranno poi passare ulteriori mesi/anni prima che i piani possano concretizzarsi! Per la cronaca,...

Ermal Meta e Fabrizio Moro - Ecco la versione di 'Non mi avete fatto niente' che canteranno all'Eurovision Song Contest. E gli scommettitori ... : Più ottimista Betfair Sport, che la dà invece a 34. La Rai, nel frattempo, ha annunciato i nomi dei due conduttori che commenteranno la serata finale dell'Eurovision Song Contest 2018: si tratta di ...

“Ciro l’Immortale ci sarà”. Fan di Gomorra in visibilio dopo l’annuncio a sorpresa - a pochi giorni dal via delle riprese della quarta stagione. Attenzione - però : Eccovi i dettagli : Difficile negare che il suo volto sia uno dei più conosciuti, apprezzati e omaggiati con continue citazioni di una serie, Gomorra, riuscita a entrare nel cuore degli spettatori italiani. dopo il clamoroso finale della terza stagione (sul quale non indugiamo troppo per non rovinare la sorpresa a chi ancora non ha avuto modo di vederlo) la notizia di nuove puntate pronte a sbarcare sul piccolo schermo ha così subito entusiasmato i fan. Ma ...

“Ma che faccia hai?”. Un volto che sconvolge tutti. Ha la pelle ricoperta di nei e i suoi tratti somatici la fanno somigliare a una gatta. Chi la guarda sbarra gli occhi : ma Ecco lei cosa fa… : Il suo è un volto particolarissimo, sembra quasi una gatta. Dei tratti somatici che rimangono impressi e una pelle così imperfetta da essere splendente. Oggi le ‘regole’ della bellezza si sono trasformate. I canoni (maledetti) che ci volevano esageratamente magre, alte impeccabili hanno lasciato il posto a un’espressione estetica che va al di là dello sguardo. Portatori di questo ‘messaggio di pace’ per le donne di tutto il mondo sono, ...

iOS 11.3 - Apple aggiorna gli iPhone : Ecco tutte le novità : La visione del mondo reale attraverso la fotocamera ha ora una risoluzione maggiore del 50 percento e supporta l'autofocus per una prospettiva ancora più nitida. Solo per i possessori dell'ultimo ...

La "macchina tappabuche" del Campidoglio è entrata in azione. Ecco come funziona : La sindaca di Roma Virginia Raggi con un post su Facebook ha annunciato che è operativa la "macchina tappabuchi" che il Campidoglio utilizzerà per le circa 50mila buche sparse per la capitale: "In questi giorni la vedrete in giro per Roma. È perfetta per riparare le buche piccole e profonde che si sono create a causa del ghiaccio che ha spaccato l’asfalto. Praticamente ricrea rapidamente i vari ...

Lo straordinario spettacolo delle nubi lenticolari : Ecco come gli Alieni sono tornati sull’Etna [GALLERY] : 1/9 Foto Massimiliano Pedi da Reggio Calabria ...

Deathgarden : Ecco il nuovo titolo degli sviluppatori di Dead by Daylight : Gli sviluppatori di Dead by Daylight, Behaviour Interactive, hanno da poco annunciato il loro nuovo progetto intitolato Deathgarden.Come riporta IGN, il team di sviluppo ha condiviso pochi dettagli sul gioco, si tratterà di un "brutale sparatutto asimmetrico" 5v1 e, come potete vedere nel video teaser qui sotto, sembra sarà un titolo decisamente intenso:Deathgarden sarà tra i protagonisti del PAX East 2018 in programma dal 5 all'8 aprile, già da ...

Fabrizio Frizzi - l'appello alla RAI di Milly Carlucci per la moglie Carlotta Mantovan : Ecco la proposta di lavoro : È ancora radicato e dilaniante il dolore in tutti noi per la morte di Fabrizio Frizzi , ma lo è ancor di più - oltre che per la moglie Carlotta Mantovan e la famiglia - per una cara amica come Milly ...

Confortola e la sfida agli incubi : "RiEccoci - i superstiti del K2" : L'ultimo campo base è a 7.300 metri e il giorno del tentativo di vetta si dovranno percorrere quasi 1.500 metri di dislivello rendendo questa salita una delle più difficili dei 14 ottomila nel mondo. ...