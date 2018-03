Dybala verso l’Atletico Madrid? : Torino, 30 mar. – (AdnKronos) – “Dybala a Madrid? Spero che Simeone gli abbia offerto il pranzo…”. Massimiliano Allegri liquida con una battuta la notizia del viaggio della Joya in Spagna e dell’incontro con il tecnico dell’Atletico Madrid. “Capita che vai in una città, c’è un ristorante e trovi Simeone…” dice il tecnico della Juventus alla vigilia della sfida di campionato con il ...

Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Dybala lanciano Massimiliano Allegri verso lo scudetto : Dopo aver messo la freccia nel weekend con il sorpasso ai danni del Napoli, la Juventus tenta la prima fuga stagionale. Nel recupero della partita rinviata per neve il 25 febbraio scorso i bianconeri ...

Juventus - Dybala verso la miglior stagione di sempre : 1 di 2 Successiva TORINO - La magia con la Lazio all' Olimpico , la prima gioia stagionale in Champions per ribaltare il Tottenham, la doppietta scintillante contro l' Udinese . Con 4 gol nello spazio ...

Lazio-Juventus alle ore 18 La Diretta Sfida Immobile-Dybala. Mandzukic verso la panchina : Va in scena all'Olimpico, nell'anticipo delle ore 18 del sabato, uno dei 3 big match della 27esima di Serie A, la Sfida tra la Lazio e la Juventus. I biancocelesti sono in grande forma e cercano punti ...

Real Madrid - Bale verso l’addio : può essere inserito nella trattativa con la Juventus per Dybala : Il Real Madrid sta disputando una stagione altalenante, deludente in campionato con la Liga che può già essere considerata persa, ottimo il percorso invece in Champions League, successo nella gara d’andata degli ottavi di finale contro il Psg. Non rappresenta più un calciatore determinante, l’attaccante Bale, fino a qualche mese fa era considerato un top player per i Blancos, adesso Zidane può anche farne a meno. Per questo motivo si ...