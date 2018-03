Donne reclutate e schiavizzate Guai per le attrici di Smallvile Allison Mack

ilgiornale

(Di venerdì 30 marzo 2018), star di Smallville, e Nicki Clyne di Battlestar Galactica, volti noti del piccolo schermo ma con una vita privata molto oscura. Lefacevano parte di una setta che reclutavae le trasformava in schiave sessuali.L'arresto del santoneLa vicenda esplode per le due star quando il fondatore e santone della setta NXIVM, Keith Raniere, è stato fermato e arrestato in Messico: l'accusa è di aver tramutato le sue adepte in schiave del sesso e averle costrette ai lavori forzate, con tanto di marchio stampato sulla pelle.Il ciclone scatenato dal fermo di Raniere travolte le due star che si trovavano con lui. Lanon ha mai negato o nascosto che fosse entrate nel circolo NXIVM. La Kristin Kruek, altra attrice di, invece si era tirata fuori dopo le prime accuse al santone venute a galle nel 2012. Fatto sta che laora è considerta complice di Raniere e ...