Domenica In anticipazioni | Cristina Parodi ricorda Fabrizio Frizzi

E’ Arrivata la Felicità 2 : anticipazioni ottava puntata di Domenica 1 aprile 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 La fiction Publispei E’ Arrivata la Felicità , dopo tante ipotesi di spostamenti in palinsesto, si è fermata nel pomeriggio domenica le di Rai 1: la prima puntata nella nuova collocazione, trasmessa domenica 18 marzo 2018 alle 16.30, ha siglato però uno share del 7.6% nel primo episodio e l’8.1% nel secondo, perdendo per strada circa 1.400.000 spettatori. A seguire le anticipazioni della nuova puntata , ...

FURORE CAPITOLO SECONDO - anticipazioni settima puntata di Domenica 1° aprile 2018 : anticipazioni settima puntata della fiction FURORE CAPITOLO SECONDO , in onda domenica 1 aprile 2018 in prima serata su Canale 5. Nella puntata di FURORE 2 in onda la sera di Pasqua, la paura di perdere suo figlio porterà Osvaldo Calligaris (Remo Girone) ad un esame di coscienza dalle conseguenze molto pericolose… Giuseppina (Clotilde Esposito) decide di mettere in scena la sua vendetta, distruggendo la felicità di Saro (Massimiliano Morra) ...

Domenica In anticipazioni : ospiti Serena Autieri e Cristina D’Avena : Serena Autieri e Cristina D’Avena a Domenica In domani 25 marzo La conduttrice Cristina Parodi tornerà questa Domenica 25 marzo, come sempre a partire dalle 14 su Rai Uno, con la trasmissione Domenica In. Nell’ultimo periodo la Parodi stava dedicando ogni puntata all’amore e sarà così anche stavolta, con attenzione anche alla mancanza di questo sentimento. A far parte della sezione riguardante l’amore per la musica, ci ...