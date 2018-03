Discriminazione di genere | uno stereotipo femminile esiste Ma per la scienza siamo tutti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 marzo 2018) Il FQ Millennium di marzo è dedicato alle donne e ai ruoli che occupano nella società e al modo in cui si vedono e sono viste nella società. Queste analisi offrono uno spunto di riflessione interessante. Certamente unoe differisce dallomaschile, anche in società avanzate; ma questocorrisponde ad una effettiva realtà? Le donne sono effettivamente diverse dagli uomini? Se lo sono, la differenza è dovuta a fattori culturali o è invece legata alla diversa fisiologia? Sono stati effettuati dagli psicologi sociali molti studi per valutare le effettive differenze psico-cognitive die quasi sempre queste differenze sono risultate minime e molto inferiori alla variabilità interindividuale interna a ciascuno dei generi. Ad esempio è noto che le donne in media ottengono punteggi leggermente superiori a quelli degli uomini in compiti ...