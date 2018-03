Discover non ci sta e impugna l' affidamento dei servizi a Costa crociere

STAR TREK : DiscoverY - Il passato non è che l'inizio di qualcos'altro : Ben ritrovati con l'anteprima del tredicesimo episodio di STAR TREK: DISCOVERY, in arrivo questa sera su CBS All Access. Il titolo dell'episodio è "What's Past Is Prologue" e prosegue la tesa vicenda vista in precedenza, dopo che abbiamo scoperto la vera identità di Gabriel Lorca, a spese della povera Michael Burnham, emotivamente scossa.ARTICOLI CORRELATI: STAR TREK: DISCOVERY - Recensione 1x12 "Vaulting Ambition"Cominciamo con la ...