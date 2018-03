Diritti tv | Sky pronta a fare causa Mediapro | niente esclusive e le partite ' chiavi in

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro prepara i pacchetti - Sky alla finestra : Mediapro è al lavoro sulla definizione dei pacchetti con cui rivenderà i Diritti tv. Dovrebbe renderli pubblici domani, ma non è escluso che serva più tempo, fino a martedì prossimo. Attendono con interesse gli operatori delle varie piattaforme interessati, da Mediaset Premium a Tim, da Perform fino a Sky, che ieri ha avuto il primo incontro con i manager della società audiovisiva spagnola. Non è ...

Diritti tv - per Sky l'ora della verità : Lo staff della pay tv di Rupert Murdoch da mesi ormai è sul piede di guerra: il responsabile sport, Raynaud è stato dirottato in Germania proprio durante il periodo caldo della trattative, ora a ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - primo incontro tra Mediapro e Sky Italia : È andato in scena oggi pomeriggio a Milano un primo incontro tra alcuni esponenti di Mediapro e di Sky, a quanto apprende l'Adnkronos, sulla questione relativa ai Diritti televisivi della Serie A, che la società iberica si è aggiudicata per un miliardo e cinquanta milioni. Un incontro distensivo, con la massima apertura da parte di Mediapro per iniziare una strategia di partnership con la tv satellitare. L'intermediario ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Sky-MediaPro? Non preoccupato e spero non sia guerra» : «Se sono preoccupato dalla guerra tra Sky e Mediapro? Sinceramente no. Mi auguro che la parola guerra non corrisponda al vero. Non ho trovato nulla di sbagliato nel fatto che Sky non abbia aperto un dialogo di trattativa fino al giorno del deposito della caparra». Lo ha detto il commissario straordinario della Lega di Serie A, Giovanni Malagò, soffermandosi sulla questione legata ai Diritti tv al termine dell'assemblea odierna ...

Diritti tv - tra Mediapro e Sky è braccio di ferro sui pacchetti : Sky chiede la massima esclusività dei singoli pacchetti a fronte di un investimento di 650 milioni annui, mentre Mediapro vuole offrire le stesse condizioni a più soggetti. L'articolo Diritti tv, tra Mediapro e Sky è braccio di ferro sui pacchetti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MEDIAPRO - Diritti TV 64 MILIONI ALLA SERIE A/ Versato l'anticipo alla Lega Calcio : sfida a sorpresa a Sky? : MEDIAPRO, DIRITTI tv 64 MILIONI alla SERIE A: Versato l'anticipo alla Lega Calcio per il triennio 2018-21 con un giorno di anticipo sulla data stabilita, ora partono le trattative. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:28:00 GMT)

Diritti tv - MediaPro ha pagato : la Serie A è ufficialmente degli spagnoli. Ora inizia il braccio di ferro con Sky : MediaPro ha pagato: i Diritti tv della Serie A dal 2018 al 2021 sono ufficialmente loro. La partita, però, è tutt’altro che chiusa: se l’advisor Infront può ritenersi soddisfatto per aver portato a termine il suo compito, e i ricchi presidenti dei club tirano un sospiro di sollievo per la certezza di incassare l’anticipo, presto comincerà lo scontro fra titani. Da una parte gli spagnoli, nuovi proprietari del campionato, dall’altra Sky, unico ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro incontra Mediaset - Tim - Perform e Sky : Settimana importante per la questione relativa ai Diritti televisivi della Lega di Serie A che oggi ha eletto a Milano il nuovo presidente Gaetano Miccichè. Gli spagnoli di Mediapro, dopo il via libera dell'Antitrust quattro giorni fa, devono stringere i tempi. Nelle prossime ore il presidente di Mediapro, Jaume Roures, a quanto si apprende, è atteso in Italia per delle riunioni con alcune banche come Unicredit e Intesa Sanpaolo e ...

Diritti TV Serie A - Mediapro non esclude Mediaset e Sky : la situazione : Oltre al gran finale di stagione che, di qui a poco, si prospetta con la lotta scudetto tra Juventus e Napoli e la bagarre in fondo alla classifica per non retrocedere, da qualche mese tiene ancora banco il discorso sui Diritti TV della Serie A, validi per il triennio 2018-2021. L'obbiettivo della Lega Serie A è stato chiaro sin da subito: raggiungere complessivamente la cifra di un miliardo e cinquanta milioni di euro. Una vicenda complessa, ...

Editoriale - Sky e Neftlix inaugurano l'era del roaming dei Diritti : ... dove in tanti hanno ritenuto che la proposta di Sky fosse tutt'altro che al passo con i tempi: c'è Netflix, lo streaming ubiquo, Internet e compagnia bella. ' Questo per noi è un nuovo inizio' - ...

Diritti tv - in Inghilterra la Premier League resta a Sky Uk : In Inghilterra sono stati assegnati cinque dei sette pacchetti per i Diritti tv della Premier League nel triennio 2019-2022: ad aggiudicarseli, al primo bando , sono state Sky Uk e Bt. Il valore ...

UK - venduti tra Sky e BT Diritti tv Premier League per 4 - 464 mld di sterline : «Il processo di vendita dei diritti televisivi nel Regno Unito della Premier League non è ancora concluso, ma possiamo annunciare che sono stati assegnati cinque dei sette pacchetti dal vivo. Il valore realizzato in questa fase del processo è di 4.464 miliardi di sterline con due pacchetti live ancora da vendere con interesse da parte di più offerenti». Lo ha annunciato la Premier League. «Le grandi ...

Premier League - assegnati i Diritti tv 2019/22 : Sky e BT pagheranno 4 - 6 miliardi : La Premier League ha annunciato di aver assegnato 5 dei 7 pacchetti per i diritti tv del campionato inglese nel triennio 2019-2022: ad aggiudcarseli sono state Sky Sports e BT Sport. Secondo quanto affermato dalla stessa Premier League in un comunicato, il valore complessivo delle offerte dei due broadcaster è di 4,464 miliardi di sterline, […] L'articolo Premier League, assegnati i diritti tv 2019/22: Sky e BT pagheranno 4,6 miliardi è ...