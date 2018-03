Diritti e democrazia non hanno patria | il nuovo governo torni sulla legge di cittadinanza

huffingtonpost

(Di venerdì 30 marzo 2018) È terminata da qualche settimana la campagna elettorale conclusasi con le elezioni politiche del 4 marzo. È stato un tempo in cui come Centro Astalli, insieme a molte associazioni cristiane, abbiamo voluto essere voce di chi non ha voce.Abbiamo cercato di prendere sul serio le parole di Papa Francesco per la Giornata del Migrante e del Rifugiato 2018: "Proteggere questi fratelli e sorelle è un imperativo morale da tradurre compiendo scelte politiche giuste e lungimiranti".Ci siamo chiesti quali possano essere queste scelte politiche giuste e lungimiranti: quali siano le scelte di prudenza frutto di quell'arte di un governare saggio più volte invocata dal Pontefice per cui la centralità della persona e la sua dignità non sono mai sacrificate in nome di interessi di parte.È necessario governare con quella sapienza che non scredita o omologa ...