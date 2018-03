Dichiarazioni | contatti | messaggi | tra M5s e Lega uno ' stallo di avvicinamento'

agi

(Di venerdì 30 marzo 2018) L'incarico di governo deve andare al candidato premier M5s che "è stato il più votato". Non cede di un millimetro Luigi Di Maio che ripete il suo no a "premier non votati da nessuno o peggio che hanno perso" e rivendica così il suo ruolo in quanto capo politico della forza politica arrivata prima alle ultime elezioni. Parole alle quali arriva però, puntuale, la risposta di Matteo Salvini che parla di disponibilità a "dialogare con tutti" ma senza essere "subalterni a nessuno, visto che il centrodestra - sottolinea - è la coalizione più votata dagli italiani". Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 28 marzo 2018 Lo, quindi, apparentemente continua ma il dialogo ...