Di nuovo un crollo delle criptovalute

Friuli - Fedriga è già presidente Cdx al 50% - Lega prima partito Il M5S si difende - nuovo crollo del Pd : L'appuntamento è fissato per domenica 29 aprile quando i cittadini del Friuli Venezia Giulia sono chiamati alle urne per le Regionali del dopo Serracchiani. Si tratta del primo test elettorole dopo le Politiche del 4 marzo. E nei... Segui su affaritaliani.it

Facebook - il Garante Ue per la privacy : 'Problema per le elezioni europee' - nuovo crollo in Borsa dei titoli social : "Il modo in cui funziona il sistema" di raccolta dei dati attraverso app, like, pagine fan e altri strumenti legati ai social network "è globale e non c'è frammentazione. In tutti i Paesi l'uso ...

Caos dati - Londra convoca Zuckerberg nuovo crollo in Borsa per Facebook : Una commissione parlamentare inglese: «Chiarisca le accuse, finora spiegazioni ingannevoli». E il garante Ue avverte: elezioni europee del 2019 a rischio

Prezzo petrolio oggi nuovo crollo. Tre ragioni spiegano tracollo quotazioni : Non è un mistero che gli alti livelli produttivi americani hanno sempre messo a dura prova la politica dell'Opec tesa a ridurre la produzione di petrolio con l' obiettivo di equlibrare domanda e ...

Cala il numero degli italiani ma sale l’età media. Sempre più vecchi - nuovo crollo delle nascite : La popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, quasi 100 mila in meno rispetto all’anno precedente, con una diminuzione dell’1,6 per mille. A fornire il dato è l’Istat nel Rapporto sugli indicatori demografici. Nel 2017 si stima un sostanziale pareggio di bilancio tra il saldo naturale (nascite-decessi), -183mila...

Bitcoin - nuovo crollo. La Sec : 'Necessario coordinarsi - serve più autorità' : Le autorità finanziarie potrebbero aver bisogno di una maggiore autorità sulle criptovalute. E dovrebbero coordinarsi sul Bitcoin e le sue sorelle. A sostenerlo è il presidente della Sec, Jay Clayton, ...

Bitcoin oggi nuovo crollo - fuga anche da Ripple e Ethereum : è bagno di sangue per le altcoin : Da un lato, infatti, ci sono i governi che sono sempre più propensi ad introdurre divieti e dall'altro ci sono le dichiarazioni molto allarmiste dei responsabili dell'economia e della finanza ...

Un nuovo anniversario per il muro che divise Berlino : 10.316 giorni dalla sua costruzione e altrettanti dal crollo : Sono passati 10.316 giorni dal crollo del muro di Berlino. Un muro che ha diviso una città, intere famiglie e vite per altrettanti giorni: 10.316. Più di 28 anni. Una data che la Germania non ha dimenticato."10.316 giorni, una città" ha titolato il Berliner Zeitung in una edizione speciale per l'anniversario. "Oggi, 5 febbraio, è un giorno speciale, il muro è crollato da tanto quanto è rimasto in piedi". ...

Bitcoin - nuovo crollo : Roma, 2 feb. , AdnKronos, - nuovo calo del Bitcoin che scende a 8mila dollari, il 12% in meno in una sola giornata. Dopo il picco di dicembre a quota 20mila dollari, diversi stati e autorità sono ...

Roma - nuovo crollo al liceo Virgilio - cade una tegola dal tetto : studentessa ferita : 'I tecnici della città metropolitana sono immediatamente interventi dopo il distacco di una tegola del Virgilio sul lato lungotevere che ha colpito una studentessa. Siamo in attesa di conoscere le ...

nuovo crollo del Bitcoin che finisce sotto i 12.000 dollari : Roma, 16 gen. (askanews) Nuovo scivolone del Bitcoin, che è improvvisamente piombato sotto quota 12 mila dollari portandosi ai valori più bassi da oltre un mese e mezzo a questa parte. La cosiddetta ...