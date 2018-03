Di Maio | un po' capo politico un po' premier pur non essendolo | incontra Raggi e i

Veti incrociati e prove di accordo dentro il rompicapo Di Maio - Salvini Video : Che ci siano due vincitori è stranoto ormai, come ci sono due Papi. Noto come il fatto che non siano disposti a passarsi il testimone, né spirituale né soprattutto politico e perfino Ratzinger negli ultimi tempi si sta riprendendo qualcosina.... Di Maio ci prova #Di Maio certo sta alla guida di un Movimento di un “peso” pari al centrodestra coalizzato, ma maggiore e quasi doppio di quello leghista schiacciato per di più al Sud sotto quote ...

Veti incrociati e prove di accordo dentro il rompicapo Di Maio - Salvini : Che ci siano due vincitori è stranoto ormai, come ci sono due Papi. Noto come il fatto che non siano disposti a passarsi il testimone, né spirituale né soprattutto politico (e perfino Ratzinger negli ultimi tempi si sta riprendendo qualcosina...). Di Maio ci prova Di Maio certo sta alla guida di un Movimento di un “peso” pari al centrodestra coalizzato, ma maggiore e quasi doppio di quello leghista schiacciato per di più al Sud sotto quote ...

Elena Fattori critica col nuovo statuto M5s : "Troppo potere al capo politico". Scontro con Di Maio : Scontro nell'assemblea al Senato tra Luigi Di Maio e la senatrice Elena Fattori, al secondo mandato in Parlamento e nota per le sue posizioni pro-vax nonché per gli scontri con Roberta Lombardi. A provocare il litigio il nuovo statuto sottoposto al voto dei parlamentari M5S.Alle obiezioni di Fattori, tra gli eletti che hanno chiesto del tempo per visionare lo statuto prima di votarlo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, ...

M5S : scontro Fattori-Di Maio - troppo potere al capo politico : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – Scintille ieri, in assemblea al Senato, tra Luigi Di Maio e la senatrice Elena Fattori, al secondo mandato in Parlamento e nota per le sue posizioni pro-vax nonché per gli scontri con Roberta Lombardi, la ‘pasionaria’ del Movimento. A scatenare la diatriba, il nuovo Statuto sottoposto al voto dei parlamentari M5S. Alle obiezioni di Fattori, tra gli eletti che hanno chiesto del tempo per visionare lo ...

M5S : scontro Fattori-Di Maio - troppo potere al capo politico (2) : (AdnKronos) – Alla fine, dopo varie obiezioni, sono stati solo due i senatori che hanno votato contro il nuovo Statuto. Ma anche alla Camera non sono mancate obiezioni e proteste. Qui, a votare contro il documento che disciplina l’attività del gruppo parlamentare, a quanto apprende l’Adnkronos sono stati tre deputati campani: Luigi Gallo, al secondo mandato, e le neo elette Doriana Sarli e Gilda Sportiello, militante storica ...

DI Maio E SALVINI CHINERANNO IL CAPO? di Piemme : Che dopo dieci anni di crisi l'economia non ha ancora recuperato i valori del 2007 "investimenti, consumi, Pil. [vedi tabella qui sopra tratta dal Report in questione]. Finita la sceneggiata sui ...

ROBERTO FICO PRESIDENTE DELLA CAMERA/ Oggi l’abbraccio con Di Maio - a settembre diceva “non è il capo del M5s” : ROBERTO FICO, PRESIDENTE DELLA CAMERA: il capo degli "ortodossi" del Movimento 5 Stelle viene premiato da Di Maio. Ma forse c'è anche una strategia dietro la sua nomina a Montecitorio...(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 20:15:00 GMT)

Beppe Grillo - rissa finale con Luigi Di Maio : Dagospia - ecco chi il fu grande capo non sopporta : Il consueto flash, su Dagospia . Poche righe per dare conto dell'imminente e violentissimo scontro nel M5s, dove Beppe Grillo sarebbe determinatissimo a combattere la linea di apertura sposata da ...

Elezioni - Scalfari : “Di Maio? Gli consigliai di passare al Pd e di diventarne il capo. Bersani? Chieda scusa e rientri nel partito” : “Pier Luigi Bersani? Secondo me, coi suoi, dovrebbe chiedere scusa e rientrare nel Pd”. Sono le parole del fondatore del quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, ospite di Dimartedì (La7). Il giornalista analizza gli attuali scenari post-elettorali, dicendosi convinto di un accordo tra Lega e M5S: “Questo è il governo che hanno in mente Salvini e Di Maio, ma aspettiamoci una sorpresa da Berlusconi, il quale vorrà la ...

M5S - Di Maio incontra i neoeletti al Senato 'Dei ministri parleremo con il capo dello Stato' : Luigi Di Maio arriva di pessimo umore, all'assemblea dei Senatori del Movimento 5 stelle indetta per stamattina al Senato. Non vuole commentare l' intervista di Beppe Grillo a Repubblica , quel 'non ...

Grillo : 'Di Maio il capo' - che ora studia possibili vie di alleanza : Adesso tutto è in mano sua, dice il garante dei Cinquestelle sempre più lontano dalle scelte politiche del MoVimento. Convocata per venerdì l'assemblea degli eletti -

Per i moderati è una Caporetto. Ci sarà un'alleanza Salvini-Di Maio? : Le forze moderate sono le vere sconfitte di queste elezioni . I centristi, l'ala azzurra della coalizione di centrodestra, il Pd. Mentre a vincere e catalizzare la maggioranza dei voti degli italiani ...

Per i moderati è una Caporetto. Ci sarà un'alleanza Salvini-Di Maio? : Le forze moderate sono le vere sconfitte di queste elezioni. I centristi, l'ala azzurra della coalizione di centrodestra, il Pd. Mentre a vincere e catalizzare la maggioranza dei voti degli italiani sono le forze antisistema, definite dagli stessi moderati, durante tutta la campagna elettorale, forze "populiste ed estremiste". Sulla carta, al momento e con le dovute cautele di dati ancora non definitivi, un eventuale esecutivo ...

Elezioni : Di Maio - per cortesia dovevo informare Capo Stato - poi deciderà lui : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Credo di aver fatto bene, per cortesia dovevo informare il Quirinale che questa settimana avrei presentato i nostri candidati ministri, poi sarà il Presidente della Repubblica a decidere”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, candidato premier M5S, ospite di Rtl 102.5. “Vedo che molti giornali tirano per la giacca il Presidente della Repubblica -ha aggiunto- e questa non è una buona cosa”. ...