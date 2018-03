Di Maio pronto al passo indietro Il fedelissimo Max Bugani nel retroscena

huffingtonpost

: “Di Maio pronto al passo indietro” Il braccio destro di Casaleggio svela il piano per l’accordo col Pd - LaStampa : “Di Maio pronto al passo indietro” Il braccio destro di Casaleggio svela il piano per l’accordo col Pd - DomyPk88 : RT @alanfriedmanit: “Di Maio pronto al passo indietro” Il braccio destro di Casaleggio svela il piano per l’accordo col Pd @LaStampa https:… - AS3691 : RT @LaStampa: “Di Maio pronto al passo indietro”: il braccio destro di Casaleggio svela il piano per l’accordo col Pd -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Unche svela un possibile colpo di scena. In attesa di conferme o smentite, La Stampa pubblica dichiarazioni di Max, braccio destro di Davide Casaleggio, che potrebbero far cambiare direzione al negoziato politico in corso in queste settimane. Sono parole che l'esponente emiliano avrebbe riferito a un collega dem:"Dal 4 aprile le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il primo giro di consultazioni andrà a vuoto. Passerà qualche giorno. Poi noi e il Pd dovremo per forza parlarci. A quel punto proporremo un programma di pochi punti, magari cinque, che vada bene a entrambi. Slo dopo, Luigi farà unsulla leadership. Dinon è mica Renzi, non resterà inchiodato alla poltrona".Lo scenario disegnato dafavorirebbe però anche un'intesa fra il Movimento ...