“Di Maio pronto al passo indietro” Il braccio destro di Casaleggio svela il piano per

Salvini : “Di Maio? Da solo dove va” : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – Botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dopo le schermaglie di ieri, il segretario della Lega, a proposito dei numeri per la formazione del governo, dichiara: “Da solo Di Maio dove va? Voglio vederlo trovare 90 voti dalla sera alla mattina. O ci sono accordi chiari prima, oppure la vedo difficile”. La risposta del leader M5S non si fa attendere. “Salvini dice che gli bastano 50 ...

Governo - Salvini : “Di Maio sbaglia se dice o io o niente. Se vuole Berlusconi fuori - allora ‘arrivederci'” : “Se Di Maio dice ‘o io premier o niente’ non è il modo giusto per partire”. E se dice fuori Forza Italia è arrivederci? “E’ chiaro, assolutamente sì”. Matteo Salvini, nel corso della registrazione di “Porta a Porta” che andrà in onda questa sera, chiude alle ipotesi di dialogo con il Movimento 5 stelle. Almeno per il momento. “Non puoi andare al Governo dicendo o io o niente, altrimenti ...

Salvini : “Non è o io premier o la morte” | “Di Maio è affidabile” : Salvini: “Non è o io premier o la morte” | “Di Maio è affidabile” Il leader della Lega: “Chiunque ci sostenga può far parte della maggioranza”. Poi elogia Di Maio: “Il M5s si è dimostrato affidabile”. Berlusconi boccia alleanza solo Lega-M5s. Salvini: “Vediamo in Parlamento chi ci sta, andrò da Mattarella con un programma di […]

Di Maio - “Salvini mantiene parola”/ Sfida M5s-Lega per Governo : “Dialogo con tutti”. Consultazioni dopo Pasqua : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora Sfida M5s-Lega per il Governo, "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Veto su Berlusconi, tutti gli scenari(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:13:00 GMT)

Elezioni - Scalfari : “Di Maio? Gli consigliai di passare al Pd e di diventarne il capo. Bersani? Chieda scusa e rientri nel partito” : “Pier Luigi Bersani? Secondo me, coi suoi, dovrebbe chiedere scusa e rientrare nel Pd”. Sono le parole del fondatore del quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, ospite di Dimartedì (La7). Il giornalista analizza gli attuali scenari post-elettorali, dicendosi convinto di un accordo tra Lega e M5S: “Questo è il governo che hanno in mente Salvini e Di Maio, ma aspettiamoci una sorpresa da Berlusconi, il quale vorrà la ...