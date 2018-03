Di Maio pronto a lanciare il programma cui il Pd non può dire di no | ecco i 5 punti

"Di Maio pronto al passo indietro". Il fedelissimo Max Bugani nel retroscena della Stampa : Un retroscena che svela un possibile colpo di scena. In attesa di conferme o smentite, La Stampa pubblica dichiarazioni di Max Bugani, braccio destro di Davide Casaleggio, che potrebbero far cambiare direzione al negoziato politico in corso in queste settimane. Sono parole che l'esponente emiliano avrebbe riferito a un collega dem:"Dal 4 aprile le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il ...

'Il M5s ha un piano per l'accordo con il Pd. Di Maio pronto ad un passo indietro' : 'Dal 4 aprile le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il primo giro di consultazioni andrà a vuoto. Passerà qualche giorno. Poi noi e il Pd dovremo ...

"Il M5s ha un piano per l'accordo con il Pd. Di Maio pronto ad un passo indietro" : “Dal 4 aprile le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il primo giro di consultazioni andrà a vuoto. Passerà qualche giorno. Poi noi e il Pd dovremo per forza parlarci. A quel punto proporremo un programma di pochi punti, magari cinque, che vada bene a entrambi. Solo dopo, Luigi farà un passo indietro sulla premiership. Di Maio non è mica Renzi, non ...

“Di Maio pronto al passo indietro” Il braccio destro di Casaleggio svela il piano per l’accordo col Pd : Per capire fino a che punto esista davvero un doppio forno nella testa di Luigi Di Maio bisogna andare a Bologna. E ascoltare con attenzione quello che Max Bugani ha detto a un esponente del Pd emiliano: «Dal 4 aprile (avvio delle consultazioni, ndr) le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il pri...

Governo : Salvini pronto al passo indietro. Di Maio no : Bonafede, M5s: o Di Maio o nessun esecutivo. Dunque, anche all'interno del movimento, resta il nodo sulla premiership -

Di Maio-Salvini manovre di avvicinamento. Il leghista pronto al passo indietro per un governo a 5 Stelle - resta l'incognita Pd : Salvini si fa da parte, Di Maio no. Ecco lo scenario davanti al quale si troverà nei prossimi giorni Sergio Mattarella. A partire da martedì, il presidente della Repubblica avvierà le consultazioni al ...

Di Maio studia le mosse per il governo : 'Pronto a parlare con tutti' : 'Parlo con tutti'. È il mantra di Luigi Di Maio che da giorni, e tanto più all'indomani del patto di ferro stretto con la Lega sulle presidenze, non intende affatto restare imbrigliato nella rete di ...

Di Maio studia le mosse per il governo : «Pronto a parlare con tutti» : «Parlo con tutti». È il mantra di Luigi Di Maio che da giorni, e tanto più all'indomani del patto di ferro stretto con la Lega sulle presidenze, non intende affatto...

Di Maio : M5S pronto a sostenere a Senato Bernini o profilo simile : Roma, 23 mar. , askanews, 'Per la Presidenza del Senato siamo disponibili a sostenere Anna Maria Bernini o un profilo simile'. Lo ha scritto Luigi Di Maio, capo politico del M5S su facebook.

'Il M5S è pronto a sostenere Bernini al Senato' - Di Maio - : Roma, 23 mar. , askanews, 'Per la Presidenza del Senato siamo disponibili a sostenere Anna Maria Bernini o un profilo simile'. Lo ha scritto Luigi Di Maio, capo politico del M5S su facebook. Red/Pol/...

[Il retroscena] Salvini apre a Di Maio. Pronto il patto Lega-M5s : ... "Noi siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, ma chiaramente pretenderemo il riconoscimento del voto degli italiani che ci hanno indicato come forza politica del Paese", ha detto, in ...

Di Maio - ossessione governo Pronto pure a cedere ministri : Roma - «Luigi Di Maio in testa ha un solo obiettivo: diventare Presidente del Consiglio, costi quel che costi». Il pensiero di una fonte grillina dell'ala «critica» riassume bene le giornate frenetiche del leader all'indomani del voto del 4 marzo. Un'«ossessione governista» che potrebbe stravolgere completamente la fisionomia del Movimento Cinque Stelle. Oggi è prevista ...

M5S - Di Maio pronto al passo di lato. E offre al Pd la guida del Senato : Tutti d'accordo con le riflessioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma molto poche le novità che si ricavano dalle reazioni dei partiti e dei loro leader. La convinzione di questi ...

Di Maio lancia l'appello ai partiti : 'Cambiate metodo - il M5s è pronto al confronto con tutti' : Niente "teatrini" o "giochini di palazzo", con l'inizio della "terza repubblica" è arrivato "il momento di fare le cose che aspettiamo da 30 anni e lo si può fare solo cambiando metodo". Lo scrive il ...