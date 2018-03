Di Maio | PD unico partito a rifiutare il confronto

blogo

(Di venerdì 30 marzo 2018) L’asse Lega-Cinque Stelle che aveva funzionato per l’elezione dei presidenti delle Camere sembra raffreddarsi e allora Luigi Dichiama in causa il Pd o meglio lo accusa di essere l’politico che non vuole confrontarsi sulle scelte per la formazione del nuovo governo. Una tattica che mira a spaccare unle cui divisioni interne sono state acuite dalla pesante sconfitta elettorale e che al contempo vuole mettere in guardia il centrodestra.Con un video sul suo profilo Facebook il leader pentastellato ha indirettamente risposto alla e-news di Matteo Renzi che ieri aveva ribadito - ma da segretario dimissionario e con pezzi importanti delin libera uscita dalla linea ufficiale (vedi gli ex ministri Franceschini e Orlando) - che il Pd starà all’opposizione punto e basta. L'unica via percorribile secondo l’ex premier per riprendere consensi e risalire la ...