Di Francesco | “Pellegrini out e davanti ballottaggio tra Dzeko e Schick”

(Di venerdì 30 marzo 2018) “e Schick? Sono 50-50, o gioca uno ol’altro”. Deciderà nelle prossime ore chi dei due centravanti giocherà nella trasferta di domani al Dall’Ara contro il Bologna il tecnico della Roma, Eusebio Di. “Sono in 3 i giocatori che si giocano un posto in avanti (Perotti, Gerson ed El Shaarawy ndr), quello più sicuro di giocare è Stephan. Defrel ha invece meno allenamento sulle gambe e difficilmente giocherà dall’inizio -prosegue il mister nella consueta conferenza stampa della vigilia-. E’ impensabile non cambiare. Ci sarà il turnover ma per domani farò il giusto. Il problema più grande si può trovare a lungo andare ma oggi stabilire chi gioca oggi, col Barcellona e con la Fiorentina è impossibile”. “Dagli impegni con le nazionali sono rientrati quasi tutti in ottime condizioni tranne due. Pellegrini non giocherà ma spero di ...