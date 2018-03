Di Francesco | “niente distrazioni e Roma concentrata sul Bologna”

calcioweb.eu

: RT @triolo_antonio: A proposito di #fakenews... - AnnaMariaCastel : RT @triolo_antonio: A proposito di #fakenews... - FilippoPrati : RT @triolo_antonio: A proposito di #fakenews... - sanissimait : @AmiciUfficiale Penso che carmen meriti il serale.. credo che di Francesco sia stato molto incoerente e per niente… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) “C’è il Bologna da affrontare, una sfida troppo importante per la classifica sapendo che i rossoblù faranno il meglio possibile perché questa stagione non hanno mai vinto con una big. La nostra testa deve restare sul Bologna”. Chiede concentrazione allain vista della sfida della 30esima giornata in programma domani alle 12.30 allo stadio Dall’Ara il tecnico giallorosso, Eusebio Di, che non vuolelegate al big match dei quarti di Champions League che la prossima settimana vedrà la squadra capitolina impegnata col Barcellona. (AdnKronos) L'articolo Di: “nientesul Bologna” sembra essere il primo su CalcioWeb.