Di Francesco | ' Barça? Ora testa al Bologna'

Roma - Di Francesco sta con i tifosi 'Barca Daje - ce la famo' : Roma - 'Catenaccio e contropiede' non è mai stato il suo credo. E non lo diventerà nemmeno in occasione della doppia sfida contro il Barcellona. ' Giocare al Camp Nou come fece Mourinho nel 2010? Non ...

Di Francesco "Barca? Nessun catenaccio" : Messi? "Lo ritengo il giocatore più forte al mondo ma dal mio punto di vista non esiste una marcatura a uomo, bensì una particolare attenzione", ha aggiunto Di Francesco.

Peres : 'Col Barça la partita dell'anno - ma serve coraggio. Di Francesco fa di tutto per non pensarci' : Sarà il portiere più importante del mondo. Sarà lui il titolare del Brasile per il momento che sta vivendo. Lavora tanto, sta dimostrando di essere forte partita dopo partita. Avete paura che vada ...

Di Francesco - Barca contento? Anche noi : Sappiamo cheavremo davanti la squadra forse più forte al mondo, colgiocatore più forte al mondo, ma affronteremo il Barcellona conentusiasmo'. Così Eusebio Di Francesco. 'Dobbiamo prendere tuttocon ...

Di Francesco : "Barça contento? Anche noi" : Sappiamo che avremo davanti la squadra forse più forte al mondo, col giocatore più forte al mondo, ma affronteremo il Barcellona con entusiasmo'. Così Eusebio Di Francesco. 'Dobbiamo prendere tutto ...

Di Francesco - Barca forte ma Roma c'è : Roma, 16 MAR - "Dall'urna è uscita una delle squadre più forti al mondo, con il giocatore più forte del mondo, Messi. Siamo arrivati fin qui giocando con coraggio, determinazione e applicazione: viviamola con entusiasmo e consapevolezza. Forza Roma". Così il tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco, ...