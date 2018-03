Di Francesco | a Bologna farò turnover

Roma - Di Francesco : "Impensabile non fare turnover. Testa solo al Bologna" : Il tecnico giallorosso alla vigilia della trasferta del Dall'Ara. "Importante mantenere la nostra classifica. Schick o Dzeko? 50 e 50"

Di Francesco : 'Pensiamo al Bologna - poi al Barcellona' : Roma, 30 mar. , askanews, Testa al campionato per la Roma di Eusebio Di Francesco. In attesa di pensare al Barcellona, c'è il Bologna da affrontare in trasferta nel match delle 12.30. Per i nazionali '...

Di Francesco : 'Barça? Ora testa al Bologna' : 'Il Barcellona? Prima c'e' il Bologna da affrontare'. Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, invita la squadra a non pensare all'imminente impegno di Champions e a concentrarsi solo sui felsinei.

Roma - Di Francesco : 'Dzeko-Schick - col Bologna gioca o l'uno o l'altro. Out Pellegrini - Under in dubbio' : Una settimana che potrà rivelarsi fondamentale per la Roma. Sabato 30 marzo, alle ore 12:30, l'importantissima trasferta di Bologna valida per lla 30giornata di campionato e per conservare il terzo ...

Serie A - Bologna-Mezzolara 5-1 : a segno Di Francesco : BOLOGNA - Il test infrasettimanale sorride al Bologna che ha messo sotto il Mezzolara , club di Serie D, con il punteggio di 5-1 dentro il quartier generale rossoblù. Donadoni ha provato sia la difesa ...

Bologna - Di Francesco : 'La Spal ha più fame. Spero che papà stasera vinca' : Federico Di Francesco , attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Spal: 'Abbiamo sbagliato l'approccio ma poi siamo rimasti in partita in un campo dove non era facile. Peccato, anche perché abbiamo avuto una chance clamorosa alla ...

Bologna - ora tocca a Orsolini e Di Francesco : Con Palacio e Verdi fuori, sugli esterni ci sarà spazio per i due giovani talenti rossoblù: c'è lo spazio per emergere

Nek - Max Pezzali e Francesco Renga : venerdì secondo live a Bologna : Per accedere al servizio di bus dedicato agli eventi che si tengono all'Unipol Arena occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno da 5 euro, valido solo per la linea speciale ...

Bologna - Di Francesco : 'Inter fortissima anche senza Icardi' : Federico Di Francesco , esterno del Bologna , ha parlato a Premium Sport prima della sfida con l'Inter: 'Attraverso le nostre qualità dobbiamo cercare il più possibile di creare gioco e occasioni da gol. L'assenza di Icardi ci facilita? No, sono davvero forti '.