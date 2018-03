Deutsche Bank - il totonomine continua : continua il toto nomine per il nuovo Amministratore Delegato di Deutsche Bank . Dopo i rumors dei giorni scorsi che vedevano Jean-Pierre Mustier , A.D. di Unicredit e Richard Gnodde vicepresidente di ...

Ora Deutsche Bank fa il ribaltone : via l'ad : Deutsche Bank cerca un sostituto per l'amministatore delegato John Cryan e ha contattato Richard Gnodde, uno dei più alti dirigenti di Goldman Sachs, che però avrebbe già rifiutato l'offerta. Lo ha ...

La Cina decapita Deutsche Bank La verita sull'uscita dell'ad Cryan I miliardi in fumo dei grandi azionisti : Si fa sempre più traballante la poltrona del Ceo di Deutsche Bank, John Cryan. I principali soci come gli emiri del Qatar (6,1%), il miliardario cinese Cheng Feng (9,92%) e i grandi fondi come BlackRockr, Vanguard, Cerberus e Norges Bank stanno perdendo soldi. Solo i principi di Doha dovrebbero avere una minusvalenza latente di quasi 1,5 miliardi, Feng di altri 1,1 miliardi. A Cryan viene rimproverato di essere riuscito a tagliare i costi, ma ...

Deutsche Bank in cerca di un nuovo AD : Teleborsa, - Cambiamenti al vertice di Deutsche Bank ? Secondo alcuni rumors di stampa il colosso bancario tedesco starebbe cercando un nuovo Amministratore Delegato per sostituire John Cryan . Tra i ...

Deutsche Bank riduce range di prezzo per quotazione DWS : Teleborsa, - Prende forma l'IPO di DWS . La controllante Deutsche Bank ha deciso di restringere la forchetta di prezzo per la quotazione della società attiva nell'asset management, con la forchetta di ...

Deutsche Bank : ridotto range prezzo DWS a 32 - 5-33 euro : Deutsche Bank ha annunciato di aver ridotto da 30-36 a 32,5-33 euro la forchetta di prezzo per lo sbarco in Borsa della sua controllata sull'asset management DWS. Il nuovo prezzo consentirà alla banca ...

Deutsche Bank a picco dopo il warning : Teleborsa, - A picco la prima banca tedesca come assets , che chiude gli scambi con un pessimo -5,08%. A far scattare le vendite il warning lanciato dal direttore finanziario James von Moltke , che ha ...

Volkswagen-Deutsche Bank : Merkel storce il naso per i maxi-bonus ai manager tedeschi : BERLINO - Persino la cancelliera si è dovuta mostrare un tantino scandalizzata. Angela Merkel, che festeggiò un compleanno dell'ex capo della Deutsche Bank Ackermann alla cancelleria e difese come una ...

Deutsche Bank - niente bonus per i membri del cda. Pesano i bilanci in perdita : MILANO - niente bonus per i vertici di Deutsche Bank. È quanto avrebbe stabilito il'ad della banca tedesca John Cryan, secondo quanto riporta Die Zeit. Il manager dell'istituto, il cui bilancio si è ...

Deutsche Bank pronta a collocare Dws in borsa mantenendo controllo : Roma, 26 feb. , askanews, Deutsche bank, la maggiore banca tedesca, ha confermato di essere pronta che sarebbe salito a breve la divisione di asset management DWS sul mercato azionario. Deutsche bank, ...