Deputati a dieta subito Fraccaro | Taglio a spese e vitalizi | rinuncio

(Di venerdì 30 marzo 2018) Riccardopromette che lacomincerà. In un'intervista al Sole 24 Ore l'esponente M5S, nuovo questore anziano della Camera, assicura che ledeicaleranno ancora."Già dalla scorsa legislatura il M5S ha lavorato per ridurre ledella Camera che ora, grazie soprattutto al nostro impegno, costa 270 milioni l'anno in meno. Ildegli affitti d'oro, dei rimborsi di viaggio o dell'assicurazione degli exsono solo alcuni dei risultati che abbiamo ottenuto come forza di opposizione. Ora l'Ufficio di presidenza e il collegio dei questori lavoreranno nell'ottica di razionalizzare i costi della Camera per renderla più efficiente e avvicinarla ai cittadini".Tutte ledella Camera dovranno essere ridotte."Da sempre il M5S sostiene che vadano anzitutto ridimensionate leper iche in totale, tra ...