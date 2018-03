: “Parlano i neo capigruppo del Pd. Non c’è spazio per una trattativa con M5s, gli elettori hanno detto che la funzio… - pdnetwork : “Parlano i neo capigruppo del Pd. Non c’è spazio per una trattativa con M5s, gli elettori hanno detto che la funzio… - pdnetwork : Il Rei funziona: la lotta alla povertà con i fatti, @graziano_delrio e @AndreaMarcucci sulla stagione di opposizion… - AnnaAscani : Auguri di buon lavoro a @graziano_delrio che guiderà il nostro gruppo nel difficile lavoro di opposizione - seria e… -

"Non si è aperta nessuna discussione sulla linea dell',ma susvolgerla". Così il capogruppo Pd alla Camera. Per le presidenze delle Camere "si è partiti con il piede sbagliato. Centrodestra e M5S non hanno tenuto conto della volontà popolare". "Ascolteremo il capo dello Stato.Ma non faremo accordi o accordicchi e non siamo interessati a poltrone", dice il vicepresidente della Camera Rosato.Orlando,della minoranza dem,non vede alleanze con il M5S,ma è "doveroso un dialogo con chi ha raccolto un terzo dei voti".(Di venerdì 30 marzo 2018)